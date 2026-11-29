בקיבוץ ניר עוז צפויים לבחון מספר ערעורים שהוגשו בעקבות ההחלטה להרוס את הבתים שנפגעו בטבח שבעה באוקטובר. עם זאת, בקיבוץ מדגישים כי ההחלטה, שהתקבלה ברוב של 51 מול 42, היא סופית, ולכל היותר יישקלו שינויים קלים או פשרות נקודתיות. בעקבות פוסט שפרסם שורד השבי ירדן ביבס, ובו ביקש לשמר את בית משפחתו בקיבוץ, נפתחה עצומה הקוראת למדינה להתערב ולעכב את ההריסה עד שיימצא פתרון לכל משפחה המבקשת לשמר את ביתה. עד כה חתמו עליה יותר מ-5,000 איש.

ביום חמישי האחרון הצביעו 95 חברי הקיבוץ על עתיד המבנים שנפגעו, לאחר דיונים שנמשכו יותר משנה וחצי. ההחלטה, שהוגדרה בקיבוץ כ"שוברת לב, שאין בה נכון או לא נכון", קבעה כי הבתים ייהרסו וכי מחוץ לתחום הקיבוץ יוקם מתחם זיכרון, שאליו יועברו מבנים הרוסים או חלקים מהם. זאת, בין היתר, בשל הקושי להעתיק את המבנים בשלמותם בגלל מיקומם ואופן בנייתם. שתי החלופות האחרות הציעו להשאיר בתחומי הקיבוץ מספר מצומצם של מבנים או פריטים סמליים, או שורה של בתים.

ההחלטה התקבלה ברוב חברי הקיבוץ, אך ממתינים גם להכרעת בג"ץ

ערב שבעה באוקטובר נמנו בקיבוץ 136 חברים. מאז, נרצחו, נפטרו ועזבו אותו יותר מ-40 חברים. אף שההכרעה התקבלה בקרב החברים בלבד, בתהליך גיבוש החלופות השתתפו אנשי מקצוע וצוותים ייעודיים, ונערכו שאלונים ומפגשים גם עם תושבים, מי שעזבו את הקיבוץ ומשפחות שכולות הקשורות בו.

ברקע הדברים עומדת עתירת משפחות מכפר עזה לבג"ץ, המבקשות למנוע את הריסת בתי ילדיהן שנרצחו בשכונת דור צעיר, בעקבות החלטה שהתקבלה גם שם ברוב חברי הקיבוץ. בניר עוז ממתינים להכרעת בית המשפט, שטרם ניתנה, ולבחינת השלכותיה האפשריות על מימוש החלטת ההריסה.

רן פאוקר: "אי אפשר לדרוש מאנשים לחיות ליד בתים הרוסים"

"אנחנו רוצים קיבוץ חדש, מלא חיים וילדים שמחים, ולא בית קברות", אומר ל'דבר' רן פאוקר, ממייסדי ניר עוז ומהקולות הבולטים בעד הוצאת המבנים שנפגעו מתחומי הקיבוץ. "לא במקרה ביהדות קוברים את המתים מחוץ ליישוב. יש לנו מספיק אמצעים לזכור את מה שקרה לנו, וצריך לדאוג שיהיו אמצעים כאלה גם לדורות הבאים".

פאוקר מותח ביקורת על ההתנגדות להחלטה, שלדבריו מובלת בעיקר בידי חברים ותושבים שאינם מתכוונים לחזור לקיבוץ, ומוצגת בתקשורת כאילו התומכים בהריסה מבקשים לפגוע בזיכרון הטבח. "אי אפשר לדרוש מאנשים לחיות ליד בתים הרוסים. אם דבר כזה היה קורה בעיר, אף אחד לא היה משאיר מבנה פגוע כשמסביבו הכול חי ותוסס. גם בקיבוץ אין צורך בכך".

לדבריו, פרטי תוכנית ההריסה טרם נקבעו סופית, והם עשויים לכלול פתרונות נקודתיים. לחלופין, ייתכן שיהרסו בתים מסוימים שבהם נרצחו משפחות שלמות, כמו במקרה של משפחת סימן טוב-קדם, אך במקום הבית תישתל פינת זיכרון, או לכל הפחות לא ייבנה בית חדש.

"אנחנו נקים אתר זיכרון יפה מחוץ לקיבוץ, שישמור ויכבד את זיכרון הטבח", אומר פאוקר. "אנשים יוכלו לבקר בו מבחוץ, ואני מקווה שלאט לאט זה יפסיק את הביקורים ההמוניים ויאפשר לנו לחיות בשלווה ובשקט".