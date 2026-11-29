הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר קיים היום (ראשון) דיון לאישור ההנחיות ולסיכום המדיניות לטיפול בחיילים המעורבים בפעילות לאומנית בלתי חוקית. זאת בהמשך לתחקיר והערכת מצב שקיים הרמטכ"ל ביום שישי האחרון בחטיבת שומרון, בעקבות אירוע ההרס המכוון בכפר ג'אלוד שאירע יום לפני כן. בתוך כך, היום תפסו כוחות הביטחון, צה"ל והמנהל האזרחי שופל וטרקטורון שעל פי החשד שימשו להריסת הבית בג׳אלוד.

על פי החשד, בחמישי האחרון פשטו פורעים יהודים על בית משפחת טובאסי בכפר ג'אלוד והרסו חלק ממנו על ידי השופל. משפחת טובאסי הוחזרה אל הבית לאחר שעזבה בעקבות התנכלויות, ולמרות ניסיונות של הפורעים לסכל את חזרתה. בעל השופל נעצר על ידי הכוחות והועבר לחקירה בתחנת המשטרה.

הרמטכ"ל הדגיש היום בדיון את חומרתם של המעשים וציין כי הם מסכנים חיי אדם, עומדים בניגוד מוחלט לערכי צה"ל, מסבים נזק כבד למאמצי הביטחון בגזרה ופוגעים בלגיטימציה של מדינת ישראל בעולם ובדמותו של צה"ל. עוד הדגיש הרמטכ"ל את הצורך בחיזוק הצמ"מ ובהקמת כוח ייעודי לטיפול בתופעה.

״במקביל למאמץ הלחימה הנחוש של צה״ל בארגוני הטרור וחיזוק ההגנה על ההתיישבות, אירועי הפשיעה הלאומנית והאלימות הקשה והמאורגנת על-ידי גורמים קיצוניים בשטחי יהודה ושומרון מתפתחים למאפיינים של חוסר משילות מדינתית. אלו אירועים אשר מסוכנים לביטחון, פוגעים בהתיישבות ועשויים להוביל להסלמה מסוכנת, להרג חפים מפשע ולפגיעה בכוחות הביטחון״.

על מעורבות חיילי צה"ל באירועים אמר כי היא "מהווה הפרה של פקודות הצבא אשר תטופל בחומרה יתרה", והוסיף כי הנחה להשעות באופן מיידי כל חייל המעורב באירועים מתפקידי לחימה וליטול את נשקם עד לתום בירור האירוע על ידי שרשרת הפיקוד. "בהתאם לממצאי הבירור יועמדו לדין", אמר, "ותישקל גם האפשרות לשחררם משירות בצה״ל לאלתר״.

המשטרה חוקרת חשד לתקיפת עיתונאית ביריחו

המשטרה פתחה ביום בחקירה בחשד לתקיפת עיתונאית ספרדייה באזור יריחו לפני כשבוע, בעקבות תיעוד התקיפה שהופץ ברשת.

בסרטון שהופץ אתמול בתקשורת בספרד וברשתות החברתיות, נראית העיתונאית לאורה דה צ'יקלאנה, שהגיעה לסקר את תפיסת הבתים בעיר יריחו על ידי יהודים, כשהיא מוקפת בקבוצת יהודים, ואחד מהם צועק עליה "לכי אחורה, אל תגעי בו", ודוחף אותה בחוזקה. מהמשטרה נמסר כי מוקדם יותר היום הגיע לידיה התיעוד, וכי נעשה ניסיון ליצירת קשר וגביית עדות מהעיתונאית, לצד מאמץ לאיתור החשודים.

תקיפת עובדי חברת החשמל באל-מוע'ייר: הוארך מעצרם של 10 חשודים מתוך 13 שנעצרו

צה"ל והמשטרה עצרו אמש 13 חשודים בתקיפת עובדי חברת החשמל באל-מוע'ייר, צפון-מזרחית לרמאללה. היום הורה בית המשפט, לבקשת המשטרה, על הארכת מעצרם של 9 חשודים עד יום רביעי, ומעצרו של חשוד נוסף הוארך עד מחר. בעניינם של שלושת החשודים הנוספים, ביקשה המשטרה לשחררם בתנאים מגבילים ובית המשפט נעתר לבקשתה.

התקרית אירעה אתמול, כאשר פורעים יהודים רעולי פנים תקפו עובדים של חברת החשמל מזרח ירושלים (חמ"י), שביצעו עבודות לתיקון קו מתח גבוה סמוך לכפר אל מוע'ייר. ארבעה עובדים נפצעו בתקיפה, בהם אחד באורח קשה. לפי צה"ל, שניים מהפצועים אזרחים ישראלים ושניים פלסטינים, והם נעו בכלי רכב בעלי לוחיות זיהוי ישראליות.