מגזין 'פורבס' פרסם בסוף השבוע כי שחקנית הטניס היפנית נאומי אוסקה היא הספורטאית שהרוויחה הכי הרבה כסף בשנה האחרונה. לפי פורבס, אוסקה הרוויחה 37.4 מיליון דולר מפרסי זכייה וחוזי פרסום ובכך הפכה לספורטאית שהרוויחה הכי הרבה כסף אי פעם בשנה אחת.

בשנה האחרונה, אוסקה לא הצליחה לשחזר את יכולת השיא מסוף 2018 ותחילת 2019, אז פרצה לתודעה הציבורית בסערה עם זכייה בשני גראנד סלאמים רצופים. מאז הזכייה והעליה למקום הראשון בדירוג העולמי אוסקה סבלה מפציעה, פיטרה את מאמנה ולא הצליחה לעבור את שלב שמינית הגמר ב-4 הגרנד סלאמים האחרונים.

