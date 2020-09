ארה"ב תחרים מגוון מוצרים סינים שלטענתה "מיוצרים בידי עובדי כפייה במחנות ריכוז" של אויגורים מוסלמים. ההחלטה האמריקאית הגיעה שעות ספורות אחרי שהאיחוד האירופי הפציר בבייג'ינג לאפשר לפקחים להיכנס למחוז שינג'יאנג, בו חיה מרבית האוכלוסייה האויגורית. נציגי האיחוד האירופי התנו את החתימה על הסכם סחר חדש עם סין בהתקדמות בנושא זה.

על פי פרסום ב'גארדיאן' הבריטי, מארק מורגן, העומד בראש סוכנות המכס והגנת הגבולות של ארצות הברית, האשים את הממשלה הסינית ב"התעללות שיטתית נגד העם האויגורי ומיעוטים נוספים". עוד הוסיף כי "עבודה בכפייה היא הפרה בוטה של זכויות אדם". בהתאם להחלטה החדשה, פקידי המכס בארה"ב יחרימו כל מוצר שכלול ברשימה השחורה.

המוצרים שיוחרמו הם מוצרי אלקטרוניקה, טקסטיל, ותכשירי שיער המיוצרים בחמישה מפעלים ספציפיים במחוז שינג'יאנג. בנוסף לכך יוחרמו כל המוצרים שקשורים במחנה לחינוך מחדש שבכלא מספר 4 בנפת לופ שבמחוז.

"זה לא מחנה להכשרה מקצועית, זה מחנה ריכוז", אמר לתקשורת קן קוצ'ינלי, מזכיר המשרד לביטחון המולדת של ארצות הברית בפועל, "מקום בו מיעוטים אתניים ודתיים משועבדים בכפייה ועוברים התעללות, בתנאים מזוויעים וללא כל זכויות. זוהי עבדות מודרנית".

המהלך האמריקאי מכוון להפעיל להפעיל לחץ על סין לסגת ממדיניות הרדיפה נגד האויגורים ובני מיעוטים נוספים, ולשחרר למעלה ממיליון מהם שעצורים במחנות לחינוך מחדש. "הממשלה הסינית חייבת לסגור את מחנות הריכוז שלה", הסביר קוצ'ינלי.

כאמור, מנהיגי האיחוד האירופי דרשו מנשיא סין, שי ג'ינפינג, להכניס צוות פקחים עצמאי למחוז שינג'יאנג. בשיחת וידאו בת שעתיים ערכו קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, נשיא המועצה האירופית שארל מישל, ונשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין, משא ומתן עם נשיא סין וצוותו על הסכם סחר חדש בין הצדדים.

האיחוד האירופי הוא שותף הסחר הגדול ביותר של סין, והדיונים נועדו בין היתר על מנת לחתום על הסכם השקעות סיניות באירופה. פון דר ליין, שהנציבות בראשותה אחראית על ניהול החסר הבינלאומי בשם המדינות החברות, טענה לאחר השיחה כי הושגה התקדמות במגעים, אולם קיימים עוד פערים רבים.

We have stepped up our engagement with China over the past weeks in the areas of trade, climate & digital. We have made some progress in our negotiations on a comprehensive agreement on investment. But a lot remains to be done on this and other chapters of our relations. #EUChina pic.twitter.com/QtQXnIR5uR

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2020