דיפלומטים ממדינות מערביות ומוסלמיות באו"ם גינו שלשום את סין בחריפות, על הפרות זכויות האדם נגד האויגורים ועל השתלטותה על האוטונומיה של הונג-קונג. בתגובה לכך, דיפלומטים סיניים תקפו את ארה"ב וזכו לתמיכתן של יותר מ-50 מדינות.

"אנו קוראים לסין לכבד את זכויות האדם, כולל זכויותיהם של בני מיעוטים דתיים ואתניים, במיוחד במחוזות שינג'יאנג וטיבט", אמר שגריר גרמניה כריסטוף הוסגן בשם 39 מדינות בוועדת האו"ם העוסקת בסוגיות זכויות אדם.

שינג'יאנג הוא מחוז בצפון מערב סין, בו בשנים האחרונות נכלאו יותר ממיליון אוגורים במחנות "חינוך מחדש".

הוא המשיך והביע חשש כבד מהמספר ההולך וגדל של דיווחים על הפרות זכויות אדם גסות בסין. "מגבלות קשות על חופש הדת והפולחן, על חופש התנועה, חופש ההתאגדות וחופש הביטוי וכן על התרבות האויגורית", אמר היוזגן. "אנו עוקבים אחר רדיפת מיעוטים קיצונית, ושומעים דיווחים על עבודות כפייה ומניעת הריון בכפייה, כולל עיקור".

בשיחה עם עיתונאים לאחר הפגישה קרא הוסגן לבייג'ינג לסגור את מחנות המעצר. הוא ציין כי בשנה שעברה הצטרפו 23 מדינות לגינוי סין בנושא האויגורים, והכפלת מספר המדינות השנה מעידה על חשש בינלאומי גובר בנוגע למדיניות של בייג'ין נגד המיעוטים.

אל הוזגן הצטרף הדיפלומט הבריטי ג'ונתן אלן, שאמר כי סין חייבת להעניק לממונה על זכויות האדם באו"ם, מישל בצ'לט, לבקר בשינג'יאנג כדי לראות את מצבם של האויגורים.

אלן גם גינה את תיקון "חוק ביטחון הסיני", שמאפשר לכוחות הביטחון של סין לפעול בתוך הונג-קונג, מה שלדבריו "פוגע באוטונומיה של הונג קונג, ומאיים על זכויות וחירויות".

שגריר סין, ג'אנג ג'ון, הגיב בביקורת קשה על ארה"ב. מבלי להתייחס לנושא האויגורי, הוא טען כי ההישגים של סין בכל הקשור לזכויות האדם "זוכים להכרה נרחבת", ודחק בוושינגטון "להביט במראה" ולבטל את האפליה גזעית בחברה האמריקאית לפני שהיא תוקפת מדינות אחרות.

The U.S. joins 38 @UN Member States to express grave concern about China's appalling human rights conduct. The situation in Xinjiang & recent developments in Hong Kong make clear that the PRC has outright contempt for its human rights obligations & the well-being of its citizens. pic.twitter.com/LIe5tN2J76

— Ambassador Kelly Craft (@USAmbUN) October 6, 2020