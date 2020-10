רוב מוחלט של מנהיגי הכלכלה העולמית התבטא מתחילת משבר הקורונה לטובת הרחבה תקציבית, בזמן המגפה ולאחריה. כלכלנים ופוליטיקאים שנחשבו לפני חודשים ספורים נציגי התפיסה השמרנית ביותר הפכו את עורם, וקוראים לשינוי דרמטי בתפיסה הכלכלית. צריך עוד לראות אם המילים יהפכו למדיניות שמפחיתה את אי השוויון ותורמת לצמיחה הכלכלית, אבל ברמת ההצהרות – העולם השתנה.

האחרון להתבטא בפומבי בעד הגדלה מאסיבית של הוצאות הממשלה היה לארי סאמרס, כלכלן אמריקאי שמכהן כיום כפרופסור לכלכלה באוניברסיטת הרווארד. פרופ׳ סאמרס נחשב למייצג האולטימטיבי של התפיסה הכלכלית השמרנית, זו ששלטה בכלכלה האמריקאית בשנות התשעים ובעשור הראשון של שנות האלפיים.

סאמרס כיהן כשר אוצר תחת ממשל קלינטון, אז הוביל את תהליכי ההפרטה והקיצוצים התקציביים הגדולים של התקופה, יחד עם ביטול הרגולציה על שוקי ההון האמריקאים. לאחר משבר 2008 הוא הוזמן על ידי הנשיא אובמה לשמש כיועץ כלכלי בכיר, ועל פי הטענות פעל להגבלת התגובה התקציבית של הממשל למשבר.

לכן היה מפתיע כל כך היה הציוץ שפרסם אתמול, כשקרא לממשל האמריקאי לזנוח את השמרנות התקציבית ולהשקיע באופן דרמטי בהתמודדות עם המגיפה, בסיוע למשפחות ולעסקים, ובתכנית השקעות ממשלתית שתביא להתאוששות ממיתון הקורונה.

Interest rates are essentially zero, telling us that the funds are available and won’t crowd out anything important. Instead it will push economy forward. All the dangers are on spending too little, not too much.

