מספר הנדבקים בנגיף הקורונה בארצות הברית חצה את רף ה-20 מיליון, אך מבצע החיסונים האמריקאי נחל כישלון חרוץ. היעד הפדרלי עמד על 20 מיליון מחוסנים עד סוף 2020, יומיים לתוך השנה החדשה פחות משלושה מיליון אמריקאים זכו לקבל את המנה הראשונה של החיסון.

בשלושת הימים האחרונים של 2020 מתו יותר מ-10,000 אמריקאים ממחלת הקורונה, והמספר הכולל של קורבנות המגפה במדינה הגיע כעת ל-356,445, כך על פי הנתונים שמפרסמת אוניברסיטת ג'ונס הופקינס.

למרות המשבר הבריאותי, שהגיע בשבועיים האחרונים לשיאו הן מבחינת מספר הנדבקים היומי והן מבחינת מספר המתים, חוסנו עד כה פחות מ-1% מתושבי ארה"ב. בישראל, לשם ההשוואה, חוסנו כבר 11.5% מתושבי המדינה, למרות שמבצע החיסונים הישראלי החל מאוחר יותר.

הסנטור הרפובליקני, מיט רומני, קרא הלילה (שישי) לממשל ארה"ב לגייס מיד וטרינרים, חובשים קרביים וסטודנטים לרפואה למערכה לאומית כוללת לניהול חיסוני הקורונה.

הפצת החיסונים בארה"ב תוארה כ"כאוס", והרשויות במדינות השונות האשימו את הבית הלבן בקצב הזוחל של המבצע. הממשל הפדרלי בארה"ב הוא שאחראי על אספקת החיסונים למדינות השונות, אבל בשטח מִבצע החיסונים עצמו מנוהל על ידי המדינות עצמן. הנשיא דונלד טראמפ גלגל את האחריות אליהן. "הממשל הפדרלי הפיץ את החיסונים למדינות, ועכשיו הן אלה שצריכות לנהל את העניינים. תתחילו לעבוד!", צייץ הלילה בטוויטר.

Some States are very slow to inoculate recipients despite successful and very large scale distribution of vaccines by the Federal Government. They will get it done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2021