אירועי ההתפרעות בגבעת הקפיטול ממשיכים להכות גלים. רשויות החוק, בראשן ה-FBI פנו לציבור בבקשה לעזור להם לזהות משתתפים בהתפרעות על מנת לעצור אותם. חלק מהמעצרים שנעשים מתבססים על פרסומים גלויים של הפורעים עצמם. ג'ייקוב אנטוני צ'אנסלי, שתמונתו חבוש קרניים וכובע פרווה הפכה לויראלית, נעצר בשבת, בדומה לאדם ג'ונסון, שתועד צועד עם פודיום שגנב.

רשת CNN פרטה מקרים בהם משתתפים בהתפרעות פוטרו בעקבות זיהויים ברשתות חברתיות, בהם שני שוטרים ממשטרת סיאטל, שנחקרו בחשד לכך שטסו במיוחד לוושינגטון והשתתפו בהתפרעות.

פוסט ויראלי ברשת 'פרלר' הבטיח חנינה ממשרד המשפטים האמריקאי, למשתתפים בהתפרעות שישלחו פרטים מזהים. הפוסט הוא תחבולה שהפילה בפח מספר גולשים. משרד המשפטים האמריקאי הוציא הבהרה שמדובר בפרסום שאין לקחת אותו ברצינות.

אף על פי כן, ישנם מתפרעים שחשפו את פרטיהם ושיתפו את הפוסט המזוייף בפרלר וגם ברשתות אחרות. גם אם לא ה-FBI יזם את הפרסום בכוחות עצמו, אין מניעה שישתמש בו על מנת לחקור את המשתתפים.

סקוט ריילטון, חוקר במעבדת סיטיזן באוניברסיטת טורונטו, עוקב מזה כמה חודשים אחרי פעילים המאמינים שהבחירות בארה"ב נגנבו מטראמפ, הוא מסייע לאתר פעילים בהתפרעות בגבעת הקפיטול ברשתות החברתיות, בעזרת תמונות של תצלמי עיתונות ובאמצעים אחרים ומזמין גולשים מהרשת לסייע.

