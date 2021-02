חופי הים של ישראל סובלים כבר שבוע מזיהום זפת כבד. בעוד מאמצי הניקיון נמשכים,

חקירת האירוע עדיין חסויה בחלקה, ושאלות מרכזיות רבות נותרו ללא תשובות. מה בכל זאת כבר ידוע בודאות על הזיהום ומה עדיין פתוח לפרשנות?

מתי התחיל אירוע הזיהום?

האירוע התחיל, בסבירות גבוהה, סמוך ל-11 בפברואר, אז צילם לווין אירופאי כתם שמן בים במרחק כ-50-55 ק"מ מחופי ישראל. צייצן האנליטיקהEOS הציג תמונה של הלווין סנטינל 1 מתאריך זה, ובו ניתן לראות בבירור כתם חשוד מול חופי ישראל.

The #oil spill is apparently thought to be released during a storm on 11 February from a ship some 30 miles (50 km) off the Israeli coast. A Sentinel-1 satellite image captured black spots at a distance of 50 km from Tel Aviv on the same day pic.twitter.com/DL5JzyaVRl

— EOS (@eos_da) February 23, 2021