נשיא ארה"ב ג'ו ביידן נותן רוח גבית לניסיון ההתאגדות באמזון, תוך שהוא נזהר לנקוב בשם החברה המפורש או לקרוא לעובדים באופן ישיר להצביע בעד האיגוד, כנראה מתוך חשש שיאשימו אותו בכך שהוא מתערב בענייני המגזר הפרטי. הנשיא רמז לניסינות של אמזון לפגוע בהתאגדות עובדיה בעבר ואמר: "למעסיק אסור להתערב,אסור שתהיה הפחדה".

5,800 עובדי המחסן של אמזון בעיירה בסמר שבאלבמה, החלו להצביע לפני שלושה שבועות על הקמת איגוד עובדים בחברה, בהצבעה שתמשך עד ל-29 במרץ. ניסיון ההתאגדות של עובדי אמזון באלבמה מעורר הדים ברחבי ארה"ב ונתפס כבעל חשיבות מכרעת ביחס לאפשרות שיקומו התאגדויות נוספות בחברת הענק המעסיקה יותר מ-1.3 מיליון עובדים.

לאמזון יש היסטוריה של שבירת איגודים, וגם הפעם ניסתה להערים קשיים כשדרשה שההצבעה תהיה באסיפה גלויה, הצעה שנדחתה על ידי המועצה הלאומית ליחסי עבודה.

ההתאגדות באמזון מושכת תשומת לב רבה, ובימים האחרונים נשמעה ביקורת על ביידן שלא הביעה תמיכה ישירה במהלך. במהלך קמפיין הבחירות שלו התייחס ביידן הרבה לצורך לחזק את איגודי העובדים.

"בימים הקרובים עובדים באלבמה ובכל רחבי אמריקה יצביעו האם להקים איגוד עובדים במקום העבודה שלהם" תוך רמיזה ברורה להתאגדות באמזון, אך מבלי לנקוב בשם החברה. "הבהרתי במהלך המרוץ שלי שהממשל הזה יתמוך בזכות העובדים להתאגד ובזכות למשא ומתן קיבוצי. אני שומר על ההבטחה הזאת."

"אני רוצה להיות ברור, זה לא תפקידי להגיד אם מישהו צריך להצטרף לאיגוד" אמר הנשיא, "אבל אני רוצה להיות יותר ברור, זה גם לא בידי המעסיק. הבחירה להצטרף היא של העובדים לחלוטין. בלי הפחדה, בלי תעמולה נגד איגודים, בלי אפלייה".

Workers in Alabama – and all across America – are voting on whether to organize a union in their workplace. It’s a vitally important choice – one that should be made without intimidation or threats by employers.

Every worker should have a free and fair choice to join a union. pic.twitter.com/2lzbyyii1g

— President Biden (@POTUS) March 1, 2021