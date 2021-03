תעלת סואץ עדיין חסומה, חברות הספנות חוזרות לשוט סביב אפריקה

בעקבות חסימת תעלת סואץ על ידי אוניה תקועה, בעלי אניות מוותרים על ההמתנה לפתיחת התעלה ופונים להקיף את אפריקה. ההקפה מאריכה את הדרך בשבעה עד עשרה ימים ומשקפת הערכה שפתיחת התעלה תארך זמן רב יותר. המיכלית התקועה בתעלת סואץ גורמת לנזק של מאות מליוני דולרים ביום לענף הספנות.

'כף התקווה הטובה' בדרום אפריקה הפכה להיות נתיב השיט מועדף ביממה האחרונה, לאחר שהאניה "The Ever Given" נסחפה אל גדות תעלת סואץ, נתקעה בחול וחסמה את התעלה ביום ג' האחרון. אורך הספינה הענקית הוא כ-400 מטר, משקלה מוערך בכ-200,000 טונות, והיא נושאת כ-20,000 מכולות. במימדים כאלו ניתן להבחין בה בקלות בתמונות לווין.

כדי לחלץ את האוניה שהתחפרה בגדות התעלה יש צורך לפנות כ-20,000 מטרים מעוקבים של חול, כך לפי הCNN. הזזת החול מדפנות הספינה אמורה לאפשר גישה למים בעומק של 12-16 מטר, כך שהספינה תוכל שוב לצוף. מומחים מיפן והולנד מייעצים לרשות התעלה בהליכי הפינוי.

ד"ר סל מרקוגליאנו, היסטוריון ימי מצפון קרוליינה הסביר כי "מדובר באירוע נדיר, אך כזה שעלול להיות בעל השלכות עצומות על המסחר העולמי. זהו כלי השיט הגדול ביותר שאי פעם נתקע בתעלת סואץ. אם לא יצליחו לגרור אותה, הפתרון יהיה להעביר ממנה מכולות כדי להפחית את משקלה".

בשגרה המעבר בתעלת סואץ חוסך לאוניות העושות את הדרך ממזרח אסיה לאירופה וחזרה כעשרה ימי שייט, חיסכון בזמן ודלק שיכול להגיע לשווי של כמה מליוני דולרים כשמדובר באוניות משא גדולות. עם זאת כשמחירי הדלק צנחו לפני כ-10 חודשים, חברות ספנות רבות העדיפו לחסוך את עלות המעבר בתעלה ולהקיף את אפריקה.

ככל שמתגברות ההערכות שפינוי הספינה התקועה, מספינות המשא הגדולות בעולם, ייקח עוד מספר ימים, אניות רבות עוברות חוזרות לשוט מסביב לאפריקה. אף על פי כן, יותר מ-160 כלי שיט ממתינים לפתיחה התעלה, ביניהם 24 מיכליות נפט.

theyre actually doing it! ever given has been there so long that theyre actually going around the cape of good hope like 1700s scurvy patients oh my god pic.twitter.com/WjElTVfg1q

— Aria Callaghan (@AriaCallaghan) March 25, 2021