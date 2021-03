שחקני נבחרת גרמניה הצטרפו למחאה על מותם של מעל 6,500 עובדים במונדיאל בקטאר

שחקני נבחרת גרמניה הצטרפו אתמול (חמישי) למחאה שהחלו שחקני נורווגיה על מותם של יותר מ-6,500 עובדים בבניית האצטדיונים שיארחו את גביע העולם בקטאר. שחקני גרמניה עלו למשחק מול איסלנד עם חולצות שחורות ועליהן הכיתוב, "זכויות אדם".

לאון גורצקה, מבאיירן מינכן, שכבש את השער הראשון לגרמניה, אמר לאחר המשחק: "דיברנו על זה בתוך הנבחרת, רצינו להעביר מסר ברור שאנחנו לא מתעלמים מהתנאים של העובדים בקטאר ואנחנו עומדים על הערכים שלנו". המאמן יוגי לב אמר: "השחקנים פעלו על דעת עצמם, אני לא הצעתי זאת. זה אמור להיות סימן לכך שזכויות אדם חשובות לנו וזה סימן טוב וחשוב מאוד".

הגרמנים הצטרפו לנבחרת נורבגיה, שעלתה למשחק שלה ביום רביעי עם אותן חולצות. בעקבות התחקיר ב"גרדיאן" על מותם של העובדים, החלו בשבועות האחרונים אוהדים בנורווגיה להעלות שאלות לגבי קיום גביע העולם במדינת המפרץ. כמה קבוצות במדינה הסקנדיבית אף הביעו עמדה נחרצת לפיה יש להחרים את הטורניר.

המאמן הנורווגי, שטאלה סולבאקן, אמר לקראת המשחק: "המטרה היא להפעיל לחץ על פיפ"א להיות יותר ישירה ויותר נחושה כלפי הרשויות בקטאר, להציב כלפיהן דרישות יותר קשיחות". מרטין אודגור, קפטן הנבחרת, הוסיף: "הרבה שחקנים היו מעוניינים במחאה. אכפת להם והם רצו לעשות משהו כדי לנסות ולתרום למאבק".

Norway players wore t-shirts before their opening 2022 World Cup qualifier against Gibraltar in protest of Qatar's human rights record pic.twitter.com/sfbNCUI5F1

— Football Daily (@footballdaily) March 24, 2021