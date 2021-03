מצרים מנסה להימנע מפריקת הספינה שתקועה בתעלת סואץ

שתי ספינות גרר נוספות הגיעו היום (ראשון) לתעלת סואץ על מנת לסייע במאמצי החילוץ של ספינת המשא העצומה שחוסמת קרוב לשבוע את המעבר הימי המרכזי. מאמצי החילוץ נמשכים בזמן שחברות הספנות הגדולות מסיטות את ספינות המשא שלהן לאפריקה, מחשש שפתיחת התעלה תארוך עוד זמן רב.

ספינת המשא 'Ever Given', ששטה תחת דגל פנמה אך נמצאת בבעלות יפנית, הייתה בדרכה מסין לרוטרדם בהולנד כשנתקעה ביום שלישי שעבר בגדות התעלה וחסמה את המעבר בה.

בימים שעברו מאז לא הצליחו הרשויות במצרים להזיז את הספינה גדולת הממדים. התנועה בתעלה, ששווי הסחורות העוברות בה מדי יום מוערך במעל 9 מיליארד דולר, נעצרה לחלוטין. מדובר במכה נוספת לענף המשלוחים העולמי, שנפגע קשות מהתפשטות מגפת הקורונה.

שתי ספינות הגרר החדשות, 'Alp Guard' ההולנדית ו-'Carlo Magno' האיטלקית, הגיעו הבוקר לים האדום, סמוך לעיר סואץ, והצטרפו לספינות הגרר שפועלות כבר במקום. על פי חברת 'ברנאהרד שולטה ניהול ספינות' המנהלת את 'Ever Given', ספינות הגרר ידחפו לאט את האונייה בת 400 המטרים, בזמן שספינות מחפר ישאבו חול מתחתיה ויתיזו את הוץ על צידה השמאלי.

לדברי נתב בכיר ברשות תעלת סואץ, העובדים תכננו לבצע היום שני ניסיונות לשחרר את הספינה בזמן הגאות שיצר הירח המלא הלילה. ירח מלא מביא למה שמכונה 'גאות אביב' או 'גאות המלך', בהם פני המים הגאות גבוהים יותר מהרגיל ופני המים בשפל נמוכים מהרגיל, בגלל ההשפעות של כוח הכבידה בזמן שהירח נמצא בקו ישר מכדור הארץ והשמש.

"יום ראשון הוא יום מאוד קריטי", אמר הנתב, " הוא יקבע את הצעדים הבאים שלנו, שקרוב לוודאי יכללו פריקה, חלקית לפחות, של הספינה".

פריקת מכולות מהספינה התקועה צפויה להאריך את סגירת התעלה במספר ימים נוספים, אפשרות שהרשויות במצרים מנסות להימנע ממנה בכל דרך. הפריקה תחייב גם הצבת עגורן וציוד נוסף שעדיים לא הגיעו למקום.

הנתב הבכיר שוחח עם סוכנות הידיעות איי.פי בעילום שם, משום שהוא לא קיבל אישור לתדרך את התקשורת בנושא.

לוטננט גנרל אוסמה ראביי, ראש רשות תעלת סואץ אמר אתמול לתקשורת כי הרוחות החזקות "לא היו הסיבה היחידה" למצבה של 'Ever Given'. ככל הנראה, בניסיון להתמודד עם הערכות סותרות של גורמים אחרים. לדברי ראביי, חקירת האירוע עדיין נמשכת, אך עדיין לא נפסלו האפשרויות של טעות אנוש או תקלה טכנית.

החברה המנהלת את הספינה התקועה ממשיכה לטעון כי "החקירה הראשונית שלנו פסלה כל כשל מכני או תקלה במנוע כגורמים לאירוע". עם זאת, דו"ח ראשוני אחד לפחות העלה את האפשרות של הפסקת חשמל כוללת על ה-'Ever Given', הנושאת עימה קרוב ל-20 אלף מכולות, בזמן שנתקעה בתעלה.

ראביי אמר שהוא עדיין מקווה שספינות המחפר יצליחו לשחרר את הספינה מבלי שיהי צורך בפריקת המשא שלה. עם זאת, הוסיף כי "אנחנו במצב קשה, זה אירוע רע מאוד".

כשנשאל מתי, להערכתו, תחולץ הספינה והתעלה תיפתח מחדש, אמר ראש רשות התעלה: " אני לא יכול להגיד, כי אני לא יודע".

בראיון לערוץ הטלוויזיה המצרי 'אקסטרא ניוז', התומך בממשלה, אמר היום ראביי כי הנשיא עבד אל-פתאח א-סיסי הורה לרשות התעלה להתכונן לכל התרחישים האפשריים, כולל הורדת המכולות מהספינה. לדבריו, גורמים בכירים משוחחים על הנושא עם הממשל האמריקאי. ראביי לא הוסיף פרטים.

חברת 'שואיי קיסן קיישה', בעלת ה-'Ever Given', מסרה כי היא שוקלת לפרוק את המכולות אם הניסיונות האחרים לחלץ את ייכשלו.

סגירה ארוכה של התעלה, נתיב תחבורה ימי מרכזי, עלולה להביא לעיכובים בשרשרת האספקה העולמית. על פי הנתונים הרשמיים, בשנה שעברה עברו בתעלה כ-19 אלף כלי שיט. מדי שנה עוברים בתעלה כ-10% מכלל נפח הסחר העולמי.

סגירת התעלה עלולה להשפיע גם על משלוחי גז ונפט מאירופה למזרח התיכון. סוריה החלה כבר להקציב את חלוקת הדלק במדינה, על רקע חששות מעיכובים באספקה כתוצאה מהחסימה.

על פי אחת החברות שהמעניקות שירות לספינות בתעלה, הבוקר המתינו מעל ל-320 כלי שיט לעבור בסואץ, בדרכן לים התיכון או לים האדום. לפחות עשרה מהם נושאים בעלי חיים, שההמתנה הארוכה מעמידה את חייהם בסכנה. בראיון לרשת אל-ערביה הסעודית, אמר ראביי שהרשויות מתכננות להציע משלוחי מזון לבעלי החיים.

עשרות ספינות נוספות מתוכננות להגיע לתעלה בימים הקרובים, אך נראה שחברות הספנות מגבירות את מאמציהן להימנע מכך.

חברת האספקה הגדולה בעולם, אה. פה. מולר – מארסק מדנמרק, הזהירה את לקוחותיה כי ייקח לה בין שלושה לשישה ימים להתגבר על העיכוב שנגרם בסואץ. כיום, לחברה ושותפותיה 27 ספינות המחכות להיכנס לתעלה, שלוש מהן תקועות בתעלה עצמה ושתיים נוספות שיגיעו אליה במהלך היום.

על פי הודעת החברה, "עד עכשיו שינינו את המסלול של 15 ספינות, שבמקרים שלהן הערכנו שהעיכוב שבשיט מסביב לכף התקווה הטובה בקצה הדרומי של אפריקה יהיה שווה לעיכוב הנוכחי בתעלת סואץ".

