אמזון מודה: נהגי המשלוחים נאלצים לעשות את צרכיהם בבקבוקים ריקים

בפוסט שפרסמה ביום שישי האחרון בבלוג הרשמי שלה, התנצלה אמזון על ציוץ שהפנתה לעבר חבר קונגרס אמריקאי בו הכחישה שתנאי ההעסקה שלה קשים כל כך שעובדיה חייבים לעשות את צרכיהם בבקבוקי מים ריקים. החברה גם הודתה שייתכן שמספר נהגי משלוחים שלה נאלצו לעשות זאת והתחייבה לשפר את תנאי העבודה שלהם.

הנושא הועלה לראשונה ב-24 במרץ על ידי מארק פוקן, חבר בית הנבחרים מוויסקונסין, שהגיב לציוץ של מנהל בכיר באמזון שטען שמדובר במקום עבודה מתקדם. "תשלום של 15 דולר לשעה לא הופך אתכם ל'מקום עבודה מתקדם' בזמן שאתם מנסים לחסל את ניסיון ההתאגדות של העובדים ומכריחים אותם להשתין בבקבוקי מים", צייץ פוקן.

Paying workers $15/hr doesn't make you a "progressive workplace" when you union-bust & make workers urinate in water bottles. https://t.co/CnFTtTKA9q

אמזון מיהרה להגיב. "אתה לא באמת מאמין לסיפור הזה על שתן בבקבוקים, נכון?", צייץ אחד מהחשבונות הרשמיים של ענקית הקניות, "אם זה היה ככה, אף אחד לא היה עובד אצלנו".

1/2 You don’t really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one.

אך, כאמור, ביום שישי התנצלה החברה בפני פוקן והודתה שייתכן שנהגי המשלוחים "מתקשים למצוא חדרי שירותים בגלל עומסי תנועה או נהיגה בכבישים צדדיים". החברה הוסיפה שהקורונה רק החמירה את המצב, משום שבתי שימוש ציבוריים רבים נסגרו בעקבות התפשטות המגפה.

לטענת פעילי זכויות עובדים, יש לציין, הסיבה לעניין היא דווקא לוח הזמנים הצפוף מדי שמטילה אמזון על הנהגים, שמונע מהם לבצע עצירות בחדרי שירותים מסודרים.

"אני לא הנושא כאן", צייץ פוקן בתגובה להתנצלות הרשמית, "הנושא הוא העובדים שלכם, שלא מקבלים מכם יחס מפיק מכבד".

Sigh.

This is not about me, this is about your workers—who you don't treat with enough respect or dignity.

Start by acknowledging the inadequate working conditions you've created for ALL your workers, then fix that for everyone & finally, let them unionize without interference. https://t.co/tdIns0AR66

— Rep. Mark Pocan (@repmarkpocan) April 3, 2021