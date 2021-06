גל החום הקיצוני בארה"ב ממיס כבישים וחוטי חשמל

גם התשתיות לא עמידות: גל החום שובר השיאים בצפון מערב ארצות הברית גרם לכבישי אספלט להתבקע ולציפויי כבלי חשמל להתמוסס באזור פורטלנד אורגון. מקרי קיצון מסוג זה מתרחשים לעיתים קרובות יותר ויותר בעקבות משבר האקלים.

חברת הולכת החשמל של פורטלנד נתקלה אתמול (שני) בכבלי חשמל שהציפוי העבה שלהם נמס בחום, כשהטמפרטורות הגיעו לסביבות 46 מעלות. הכבלים עצמם מתחממים הרבה יותר כתוצאה מהולכת חשמל, אך היכולת הפוחתת לנדף חום לסביבה גרמה לחימום יתר שעשוי להמיס את הציפוי.

במקביל, מספר כבישים מהירים נחסמו בשל התבקעות או התנפחות של האספלט, מה שמצריך עבודות שיפוץ בכדי להכשירם מחדש לתנועת כלי רכב.

