45 מעלות בקליפורניה: גל חום חסר תקדים בחוף המערבי של ארה״ב

חשש חמור לפגיעות חום המוניות בעקבות גל החום הגדול ביותר מאז ראשית המדידות שאמור לפגוע השבוע במערב ארצות הברית. גלי חום בעבר פגעו בייחוד באוכלוסיות עניות, הרבה מעל שיעורם באוכלוסיה. במקביל, בקליפורניה מתרחשת בצורת כבדה, המגבירה את הסיכון לשריפות ענק.

גל החום שמתחיל היום, עלול לשבור מספר שיאי טמפרטורות בכל רחבי צפון החוף המערבי בארצות הברית, שיגיעו עד ל-45 מעלות בשיא. גל החום צפוי להימשך מספר ימים, והוא נושא סיכון מוגבר להתייבשות ומוות, בייחוד של קשישים חולים ושל עניים, ללא נגישות לאמצעי קירור.

בסיאטל, לדוגמא, רק לשליש מהאוכלוסיה יש מזגנים ביתיים. הרשויות במדינות הפגיעות כבר הודיעו על מתקני ציבור שונים כמו ספריות, בהם תתאפשר כניסה חפשית לציבור על מנת לשהות במקום קריר יותר.

במדינות וושינגטון ואיידהו ואורגון צפוי גל החום להיות הקיצוני ביותר מאז ראשית המדידות. גם צפון קליפורניה תיפגע. סימנים לגל החום הקרב כבר נראים ע"י הפשרת שלגים מוגברת השנה, מפסגת הר רייניר בוושינגטון. החום הכבד ביותר יתרחש היום (ראשון) ומחר.

Western North America is about to experience one of the most anomalous heat waves ever recorded on Earth.

Every single ALL-TIME RECORD HIGH temperature across the region is about to be epicly annihilated.

You wanted to see a climate tipping point before you act?

Here you go: pic.twitter.com/sHxp73vMCl

— Edgar McGregor (@edgarrmcgregor) June 25, 2021