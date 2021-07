הפיצוץ בים הכספי: צילומים חשפו שהסיבה היא פעילות געשית

הפיצוץ בים הכספי שהתרחש ביום ראשון ליד אסדת הגז נגרם מ-'בוץ געשי'. צילומים חשפו את הדי הפיצוץ כתוצאה מפעילות געשית ולא של תעשיית קידוחי הדלקים. האי הקטן שגרם ללהבה האדירה התפרץ בעבר גם בשנים 1920 ו-1945.

צילום וידאו שהתפרסם אתמול חושף את המקור לבעירה המסתורית בים הכספי. לא מדובר בדליפת גז, כפי שאירעה בשבת במפרץ מקסיקו, אלא בהתפרצות געשית טבעית, שנקראת "MUD VOLCANO" היא התפרצות געשית של בוץ.

Nature’s surprise in the Land of Fire.????

The final version of the SOCAR on the cause of the fire in the Caspian Sea:

“The cause of the fire was the eruption of a MUD VOLCANO on the Dashly island,located ~30 km fr the coast between the village of Alat & the city of Neftchala.” pic.twitter.com/azSWF9B8Qd

— Farah ???? #FreeUsFromLandmines #KarabaghLivesMatter (@FarahGreig11) July 5, 2021