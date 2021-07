פיצוץ מסתורי התרחש ליד אסדת גז בים הכספי

פיצוץ עז התרחש אמש (ראשון) ליד אסדת הגז יומיד בים הכספי. השדה מופעל על ידי חברת הנפט הלאומית של אזרבייג'אן, סוקאר, ונמצא כ-75 קילומטר מדרום מזרח לבירה באקו. הגורם לפיצוץ לא ברור בשלב זה. הפרעות צפויות בתנועת האניות באזור.

#BREAKING ???????? Azerbaijan: Strong explosion reported in Caspian Sea near Umid gas field south of Baku pic.twitter.com/NeblOkZzUO — INTELSky (@Intel_Sky) July 4, 2021

על פי תגובת החברה, הפיצוץ התרחש במרחק של כ-10 קילומטרים מהאסדה. האסדה מפיקה בפועל גז ותעבית (נוזלי גז הדומים לנפט קל – קונדנסט) משנת 2012 ללא תקלות בסדר גודל שכזה עד היום.

"לא התרחשה שום תאונה באסדה הימית ובמתקנים תעשייתיים שבשליטתנו ועבודתנו ממשיכה כרגיל", כתב סגן יחידת הדוברות בחברה, איברהים אחמדוב, בעמוד הפייסבוק שלו. "החשדות המיידיים שלנו הם התפרצות געשית".

Another video from Umid oil rig(showing it is safe, and the fire in background). SOCAR says explosion and ongoing fire is about 10 kilometres from oil field.https://t.co/XAFNws30BM pic.twitter.com/Za1d6huHL8 — Liveuamap (@Liveuamap) July 4, 2021

Umid gas field is the second largest natural gas field in Azerbaijan. It is situated in the South Caspian Sea, off the coast of Azerbaijan, approximately 75 kilometres southeast of Baku, at a depth of 170 metres. pic.twitter.com/NMSA8prBgx — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 4, 2021

שדה יומיד הינו השדה השני בגודלו של אזרבייג'אן. בשדה הגז התגלו 200BCM בשנת 2010.

רק אתמול התרחשה דליקה במרחק של 100 מטר בלבד מאסדת נפט במפרץ מקסיקו.

מה המצב בישראל?

בישראל פועלות כיום שתי אסדות הגז שעד היום לא אירעו בהן פיצוצים דומים. עם זאת, בפרויקט לוויתן התרחשו מספר משמעותי של תקלות תפעוליות מרגע שהחל לפעול בימים האחרונים של שנת 2019, מה שהוביל לוועדת בדיקה מטעם משרד האנרגיה לגבי תקינות האסדה. בשלב קידוחי האקספלורציה במאגר לוויתן לפני כעשור אירעו מספר תקלות קידוח. ארגון "שומרי הבית" מחזיק בתיעוד של מעל 50 תקלות תפעוליות באסדה זו.

על חברת נובל אנרג'י (כיום בשליטת ענקית האנגיה שברון), הוטלו קנסות בגין הפרת היתר הזרמה לים.