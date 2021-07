יורו 2020: איטליה ואנגליה ייפגשו בגמר הגדול של אירופה

עיניהם של אוהדי הכדורגל באירופה נשואות לאצטדיון וומבלי בלונדון בו ייערך מחר (ראשון, 22:00, שידור ישיר ברשת 13) גמר טורניר יורו 2020. אנגליה, שתחפש זכייה ראשונה אי פעם באליפות אירופה, תפגוש את הנבחרת האיטלקית שמגיעה עם יותר ניסיון במעמד הגמר, בו זכתה פעם אחת (1968) והפסידה פעמיים (2000 ו-2012).

מדובר בגמר טורניר גדול שני בהיסטוריה שנערך בוומבלי, אחרי גמר המונדיאל ב-1966 שהיה גם הפעם האחרונה שבה נבחרת שלושת האריות הגיעה לגמר טורניר גדול, אז השיגה את הזכייה היחידה שלה במונדיאל.

האיטלקים מגיעים לאחר הניצחון על ספרד בפנדלים בחצי גמר. הנבחרת של רוברטו מנצ'יני לא הפסידה כבר 33 משחקים ברציפות ומחזיקה במאזן חיובי במפגשים נגד האנגלים, עליהם גברו בכל ארבעת המשחקים בטורניר גדול.

שחקנה של איטליה, מרקו וראטי, דיבר במסיבת עיתונאים לקראת גמר: "אנגליה נבחרת מאוד פיזית, אבל יש לה שחקנים עם שליטה נהדרת בכדור. מגיע להם להיות בגמר ושנינו רוצים לקחת את התואר. יהיה להם יתרון ביתי וזה יהיה סוג של חלום עבורם לזכות שם, אבל האווירה תגביר את המוטיבציה גם אצלנו".

האנגלים שהעפילו לגמר היורו הראשון בתולדותיהם, בזכות הניצחון על דנמרק 1:2 בהארכה, כבר לא יכולים לחכות לגמר. מאמן הנבחרת, גארת’ סאות’גייט, חשף את המסר שהעביר לחניכיו לקראת המשחק ההיסטורי: "שתי הקבוצות הטובות ביותר בטורניר הגיעו לגמר, עכשיו זה פשוט עניין של מי תופיע אליו יותר טוב".

אנגליה, המארחת של הגמר, שוקלת שורת צעדים במקרה ונבחרת שלושת האריות אכן תניף את הגביע ותביא הישג חסר תקדים למדינה. ב"סאן" המקומי דווח על כך שהממשלה בוחנת אפשרות של יום חופש ביום שני, זאת במידה והחבורה של גארת' סאות'גייט תנצח בגמר. מעבר לכך, בלי קשר לתוצאה במשחק, בתי הספר ייפתחו באיחור עקב המאורע ההיסטורי.

Wow… what a send-off! ????

Amazing scenes as the #ThreeLions depart St. George’s Park for the final time. pic.twitter.com/FU9Z3417nC

— England (@England) July 10, 2021