שיא עולם לסידני מקלופלין ב-400 מטר משוכות

שיא עולם מדהים נוסף בטוקיו. סידני מקלופלין האמריקאית שברה את שיא העולם ב-400 מטרים משוכות. הרצה האמריקאית (21) חצתה את הקו הסיום אחרי 51.46 שניות ושיפרה ב-44 מאיות את השיא הקודם שקבעה בחודש יוני בדרך למדליית הזהב האולימפית. דלילה מוחמד סיימה במקום השני עם תוצאה נהדרת של 51.58 שניות.

אשלי בונד והסוס דונאטלו 141 יתחרו בגמר תחרות הקפיצות החל מ-13:30, לאחר שהפעילו אתמול מהמוקדמות במקום השלישי. מרים המשקולות, דוד ליטבינוב, יתמודד בתחרות מעל 109 ק"ג, החל מ-7:50. שחר טיבי ונויה ברעם יתחרו בשיוט המדליות במפרשיות 470, החל מ-9:33.