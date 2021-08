הטניסאית נאומי אוסקה תתרום לנפגעי רעידת האדמה בהאיטי

הטניסאית, נאומי אוסקה, הודיעה היום (ראשון) שתתרום את הכסף שתרוויח בטורניר סינסינטי שיחל מחר, לנפגעי רעידת האדמה בהאיטי. הטורניר מהווה הכנה לאליפות ארה"ב הפתוחה והיא תוכל לזכות בו ב-216 אלף דולר מקסימום.

לפחות 304 אנשים נהרגו ברעש האדמה שהתרחש אתמול בהאיטי, כאלפיים איש נפצעו ורבים נוספים מוגדרים כנעדרים. לפי הפרסומים לפחות שתי ערים נפגעו קשות מרעידת האדמה ובתים קרסו. המדינה הקטנה סבלה ב-2010 מרעידת אדמה קטלנית במהלכה נהרגו יותר מ-200,000 בני אדם.

Really hurts to see all the devastation that’s going on in Haiti, and I feel like we really can’t catch a break. I’m about to play a tournament this week and I’ll give all the prize money to relief efforts for Haiti. I know our ancestors blood is strong we’ll keep rising ????????❤️????????

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) August 14, 2021