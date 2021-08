מחוז החופש

"אם אומרים על אפגניסטן שהיא מלכודת המוות של האימפריות, אז פנג'שיר היא מלכודת המוות של אפגניסטן", אומר ל'דבר' העיתונאי איתי אנגל. "למחוז ההררי הזה יש היסטוריה עשירה של בדלנות וחופש. זה לא מקרי שגם עכשיו פועל שם תא ההתנגדות החזק ביותר לטליבאן".

מחוז פנג'שיר, שמכונה "מחוז חמשת האריות" (על שמם של גיבורים קדומים), היה מוקד ההתנגדות לקולוניאליזם הבריטי. ממנו יצא המנהיג האגדי אחמד שאה מסעוד, שהביס את הסובייטים וליכד לתקופה קצרה קבוצות שונות באפגניסטן.

"בשבועות האחרונים הגיעו לכאן יחידות מובחרות מהצבא שאומנו על ידי האמריקאים, וכל מי שהעדיף שלא להיכנע לטליבאן", מספר ל'דבר' מוחמד (שם בדוי), מזכירו של אמרוללה סלאח, סגן נשיא אפגניסטן עד לפני שבוע, ונשיא אפגניסטן החופשית כעת, שיושב בפנג'שיר. "יש לנו הרבה נשק, כולל נשק כבד. אוכל ומים לא חסר. אנחנו חיים בגן-עדן. מה שחסר לנו זה דלק, שהטליבאן מונע מאתנו, ולוחמים אמיצים שיעזרו לנו לשחרר את כל אפגניסטן".

מוחמד (26) נמלט מקאבול למחוז הבדלני יחד עם סלאח, ימים ספורים לפני שהטליבאן כבש את הבירה. הם שבו למחוז נעוריהם החופשי. שניהם גדלו בפנג'שיר ובילדותם חזו בהוריהם, לוחמי מחתרת שהצליחו לשחרר את אפגניסטן כולה. סלאח גדל בימים שבהם שאה מסעוד הנהיג את המרד בסובייטים, ומוחמד גדל בתקופה שבה הביסו אנשיו של מסעוד את הטליבאן, בעזרת כוחות נאט"ו. סלאח הכריז על עצמו כנשיאה הלגיטימי של אפגניסטן בשבוע שעבר, לאחר שהנשיא אחמד ראני נמלט מהמדינה. מלבדו התרכזו בפנג'שיר מנהיגים נוספים, בהם גם שר ההגנה ביסמיללה מוחמדי.

כששאלתי את מוחמד אם פגש את הטליבאן הוא נעצב. הוא סיפר לי על קיץ 2016. הוא היה בן 22, סטודנט באוניברסיטה האמריקאית בקאבול, כשהטליבאן תקפו את מבנה האוניברסיטה במכונית תופת ויחידה של מחבלים חמושים. "חברים ומורים שלי נרצחו באוניברסיטה. כמה שבועות לאחר מכן הפגנו נגד הטליבאן במרכז קאבול ומחבל מתאבד התפוצץ בלב ההפגנה. עמדתי במרחק 8 מטרים מהפיצוץ וניצלתי ממש בנס, אבל חברים שלי נהרגו. היו לנו חלומות גדולים. גדלנו במדינה די שקטה, חונכנו כחילונים ואנחנו מאמינים באותם ערכי צדק וחופש שאתם מאמינים בהם בישראל. כשהתבגרנו הטליבאן התחזק והפיגועים החלו. לא האמנו שזה יגיע למצב כזה שהטליבאן שולט בכל המדינה. עכשיו לא נותר לנו אלא לשים בצד את כל החלומות, לרדת למחתרת, ולהילחם על המדינה שלנו".

"זרים לעולם לא כבשו את פנג'שיר. גם לא הטליבאן. כל המיתוס הזה שלא ניתן לשלוט באפגניסטן מתחיל בפנג'שיר, מספר אנגל, שביקר במחוז לפני כ-20 שנה, בימים שבהם אנשי פנג'שיר בסיוע כוחות נאט"ו שחררו את אפגניסטן מציפורני הטליבאן. "פנג'שיר זה עמק צר, בלב רכס הינדו-כוש. אני נזכר בנסיעה לשם והפחד שוב עולה לי. זו הייתה נסיעה כל כך קשה. אתה נוסע בדרך צרה שאינה סלולה, על סף תהום. דרכי מוות כאלה. זה היה סיוט. אחת המכוניות שלנו התהפך בדרך ולקח לנו שעות ארוכות להגיע. התחושה הייתה שהנסיעה יותר מסוכנת מהטליבאן". אנגל מסביר שבידודה של פנג'שיר הופך אותה ל"מבצר": "תנאי שטח שהם גן עדן ללוחמת גרילה". אולם אין די בטופוגרפיה כדי לנצח את ג'ינגיס חאן במאה ה-13, את הבריטים במאה ה-19, ואת ברית המועצות במאה ה-20. "תושבי פנג'שיר בלתי מנוצחים גם בזכות לכידותם ועקשנותם".

אנגל נזכר: "הם אנשים לבביים, מארחים מדהימים. אבל מצד שני גם קשוחים. אנשי חופש. הרעיון של לוותר לשליט אחר לא יעלה על הדעת. כששאלתי אותם אם יצליחו להוציא את הטליבאן מקאבול בזמנו, הם השיבו בצעקות: 'לא ניכנע. לא נכרע ברך'. שמעתי את זה מאנשים שהביסו את הבריטים והסובייטים, אז זה לא מפתיע אותי שהם ממשיכים להילחם גם עכשיו.

"אפגניסטן איננה אומה. זה ערב רב של שבטים, מעמים שונים, שנלחמים זה בזה לפי נאמנויות משפחתיות ודתיות. במדינה הזו יש כל כך הרבה בלאגן, שכל מקום שיש בו ארגון ומשמעת, זה כבר יתרון עצום. האנשים בפנג'שיר מאורגנים, אבל מספרם זניח לעומת הטליבאן, וגם הטליבאן מאורגנים, חמושים, ונהנים מתמיכה מבחוץ".

"בפנג'שיר חיים בעיקר טג'יקים", אומר ל'דבר' ניסר (שם בדוי), אפגני בן 27 שגדל בפנג'שיר ומתגורר כעת בקאבול הבירה. הטג'יקים הם הקבוצה השנייה בגודלה באפגניסטן לאחר הפאשטונים, והם מונים כשליש מאוכלוסיית המדינה. "הגדולה של שאה מסעוד היא שהחכים לשלב ב'חזית הצפונית' מיעוטים נוספים: אוזבקים, טורקמנים, פרסים והזארה. רוב לוחמי המחתרת שפועלת עכשיו בפנג'שיר הם טג'יקים, אבל יש שם ערב רב של מיעוטים, בהם גם שיעים, בניגוד לרוב המיעוטים שהם סונים".

מקור אחר, חבר בקהילת ההזארה, אומר ל'דבר' שבני הזארה באזור פנג'שיר אכן לוקחים חלק במחתרת לצד הטג'יקים ומיעוטים נוספים. המקור ציין שבני הזארה באזורים אחרים של אפגניסטן מתארגנים על מנת להקים מחתרת נוספת, ותקוותם נשואה לאיחוד של כל המיליציות של בני המיעוטים שילחמו יחד נגד הטליבאן.

לפני שבוע, בעת שלוחמי הטליבאן כבשו את קאבול ללא קרב, הניפו תושבי פנג'שיר את דגל 'החזית הצפונית', אותו כוח מורד בהנהגתו של שאה מסעוד, שלחם בטליבאן מאז הוקם בשנות ה-90 וזכה לגיבוי מהמערב. אחמד מסעוד, בנו בן ה-32 של שאה מסעוד, מיהר לפרסם מאמר ב"וושינגטון פוסט" שבו הכריז על תחילת "ההתנגדות" לטליבאן, וקרא לעולם לסייע ללוחמיו בפנג'שיר באספקת תחמושת. תחת הכותרת "ההתנגדות של המוג'הידין לטליבאן מתחילה עכשיו, אבל אנחנו צריכים עזרה", סיפר שבגיל 9 ישב עם אביו במערה שבה כונסו הלוחמים האמיצים של פנג'שיר לפגוש את הפילוסוף היהודי-צרפתי ברנאר-אנרי לוי. "כשאתם לוחמים על החירות שלכם", אמר לוי ללוחמים שהיו בעיצומה של המכרה נגד הטליבאן, "אתם לוחמים גם עבורנו".

During a constructive meeting w French President H.E. @EmmanuelMacron at Élysée Palace, I thanked him & France for honoring Comdr Massoud. We discussed advancing Afghanistan-France relations & French/EU cooperation in bringing a just/lasting peace, stability & prosperity in Afg. pic.twitter.com/QVg2u5H0F5

— Ahmad Massoud (@AhmadMassoud01) March 29, 2021