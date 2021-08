ההפך ממק: המחשב המודולרי שהשיקה פריימוורק זוכה לאהדה בעולם הטכנולוגיה

הסדרה הראשונה של מחשבי פריימוורק הושקה בחודש שעבר בסדרת ייצור מוגבלת, למותג שאמור לשלב בין איכות גבוהה, מודולריות וקלות תיקון ושדרוג. יוטיוברים מובילים בעולם הטכנולוגיה סיקרו את המחשב באהדה: דייב לי, לינוס סבסטיאן, לואיס רוסמן וכמובן האתר IFIXIT, שבחר לרכוש לעובדיו את המחשב במקום מחשבי מקבוק.

יצירת המותג היא תגובת נגד למגמה השלטת בעולם הטכנולוגיה: מוצרים קלים ויפים שמפקיעים את השליטה בהם מהלקוחות. יש להם מעט חיבורים, הם קשים לפתיחה, אי אפשר לשדרג בהם כמעט כלום והם מסובכים לתיקון. במקרה של מוצרי אפל, החברה גם מטילה הגבלות שמקשות על מכירתם כמוצרי יד שנייה.

בעבר רוב המחשבים הנייחים והניידים היו קלים לתיקון. גם היום יש דגמים סטנדרטיים (בעיקר של HP) שזוכים לדירוג גבוה במדד כושר התיקון של IFIXIT.

המחשב של פריימוורק שונה בכך שקל לפתוח אותו, וליד כל רכיב יש מדבקה שמתארת את שמו וקוד QR, שמוביל לסרטון שיסייע בהחלפתו במידת הצורך. החברה הצהירה שכשתוציא מחשב חדש היא תשמור על המבנה הנוכחי. כלומר, הלקוחות הוותיקים יוכלו לרכוש רק לוח משודרג במקום מחשב שלם, ולבצע את ההחלפה בעצמם. רכישה כזו תהיה זולה משמעותית ממחשב חדש, וגם תסייע לצמצם ייצור לא דרוש ותפחית פסולת. החברה פרסמה קובץ שרטוט של הלוח (CAD) שמקל על ייצור מארזים אחרים, לחברות שיראו בכך הזדמנות.

המחשב מגיע עם מברג וכמה ברגים עודפים כחלק מהקונספט. רכיביו כולם מחוזקים בברגים ולא בדבק מאותה הסיבה.

Building better #laptops , one stick at a time. pic.twitter.com/Pz2kVodB0S

מבחינת שמירה על פרטיות הלקוחות, יש בו מפסק פיזי למיקרופון ותריס פיזי שמכסה את העדשה. המצלמה עצמה משדרת באיכות FULL HD ב-60 פריימים לשנייה, מעל המקובל במרבית המחשבים הניידים.

למחשב יש גם רכיבים מודולריים: ארבעה שקעים שבהם המשתמש יכול לבחור כיצד יתחלקו בין שקע USBמסורתי, TYPE C, HDMI, DP, או תוספת אחסון ברכישה נפרדת. החברה תפתח סוגים חדשים לפי הביקוש, כשסקר אינטרנטי מצא שהחוסר הכי בולט בינתיים הוא שקע לחיבור רשת נייחת.

We're bringing Expansion Cards back! (the device on top is a Psion Organizer II from 1986) pic.twitter.com/N54Oyg2m0h

— Framework (@FrameworkPuter) June 23, 2021