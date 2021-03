סטרט אפ בשם FRAME.WORK, מציע מודל עסקי חדש לצרכני המחשבים הניידים: מחשב בהרכבה אישית, קל לתיקון עצמי, עם בחירה חופשית של היציאות והחיבורים, מתגים פיזיים למצלמה ולמיקרופון לשמירה על פרטיות ואספקה חופשית של חלפים.

על פי פרסומי החברה שעלו לרשת השבוע, מדובר בקונספט ייחודי לרכישת מחשבים ניידים שאמור להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של תעשיית האלקטרוניקה: אשפה אלקטרונית. זאת תוך העברת השליטה במוצר מהיצרנים אל הצרכנים.

לייצר רק את מה שצריך, לזרוק כמה שפחות

FRAME.WORK מציעה למעשה מחשב מודולרי במשקל של 1.35 קילו. בשונה מרוב המחשבים הניידים, הכוללים מסך רחב המותאם לצפיה בסרטים, המחשב של FRAME.WORK כולל מסך גבוה יותר וצר ביחס של 3:2, ובגודל 13.5 אינץ'. מדובר תצורת מסך השונה מהמקובל בשוק ומתאימה יותר לכתיבת מסמכים, הנגללים לאורך.

המחשב שמפתחת FRAME.WORK כולל גם כפתורים פיזיים לכיבוי המצלמה והמיקרופון, היעילים כנגד מעקב וריגול. כיאה לעידן הזום, המצלמה עצמה תאפשר שיחת וידאו באיכות FULL HD ב-60 פריימים לשנייה במקום הסטנדרט המקובל של 720P ב30 פריימים לשנייה בלבד.

המחשבים ישלחו ללקוחות מורכבים או בחלקים להרכבה עצמית, ליד הרכיבים אמורים להופיע קודי QR לסריקה, שיקלו על המשתמשים לצפות בסרטונים ומדריכים לגבי תיקונים ושדרוגים.

המחשב יישלח ללקוחות עם חיבורים לפי בקשתם – יציאת HDMI, USB C, DISPLAYPORT, MICRO SD או אחרים. החברה מתכוונת לפרסם את הממשק האלקטרוני כך שחברות נוספות יוכלו למכור חיבורים מסוגים חדשים לאותו מחשב.

Our Expansion Card system makes adapters a thing of the past. Choose exactly the ports you want and which side of the Framework Laptop you want them on, with USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, MicroSD, high speed storage, and more coming soon. pic.twitter.com/0VmHQdGR06

