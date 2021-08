חברי המשלחת הפראלימפית של אפגניסטן הוברחו מקאבול ונחתו בטוקיו

המשלחת הפראלימפית של אפגניסטן נחתה אתמול (ראשון) בטוקיו, לאחר שלא הורשו לצאת מהמדינה אחרי כיבוש הטליבאן. הוועד הפראלימפי הבינלאומי פעל בשבועיים האחרונים מאחורי הקלעים במטרה להבריח את לוחמת הטאקוונדו, זאקיה חודאדאדי והאתלט חוסיין רסולי לצרפת ומשם לטוקיו.

חודאדאדי תתחרה ביום חמישי ותהפוך לאישה הראשונה שמייצגת את אפגניסטן במשחקים הפראלימפיים. רסולי יתחרה ביום שישי בריצת 400 מטר. הוועד הפראלימפי הבטיח לדאוג לצמד הספורטאים גם לאחר סיום המשחקים, מתוך הבנה שהם כבר לא יחזרו הביתה ויצטרכו לקבל מקלט במדינה אחרת.

Afghan athletes Zakia Khudadadi and Hossain Rasouli arrived in Tokyo to compete at the #Paralympics, sending a "message of hope," said organizers.

They arrived on a top-secret flight from Paris, after being evacuated from Kabul last weekend. The latest: https://t.co/DLqD438o2R pic.twitter.com/dqpR7A6Kfr

— DW News (@dwnews) August 29, 2021