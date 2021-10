שר התקשורת כינס את הוועדה המייעצת לבחינת הרגולציה על רשתות חברתיות

שר התקשורת יועז הנדל כינס אתמול (חמישי) לראשונה את הוועדה המייעצת לבחינת האסדרה על פלטפורמות תוכן דיגיטליות. מסקנות הביניים של הוועדה יוגשו לשר תוך 90 יום.

הנדל: "ממשלת ישראל החליטה שהיא רוצה לעשות שינוי. בכל העולם, בפרט בארה"ב ואירופה הסוגייה הזו נמצאת על השולחן של המחוקקים ואנחנו כמדינה מובילה טכנולוגית יכולים להיות פורצי דרך בתחום. הרשתות החברתיות והפלטפורמות הדיגיטליות הביאו הרבה ברכה לעולם, אך לצד זאת ישנן סוגיות בעייתיות שטרם הוסדרו".

בכתב המינוי של הוועדה נכתב: "סוגיות רבות הרלוונטיות לעולם השידורים המסורתי ובהן הגנה על קטינים מפני תכנים פוגעניים, אתיקה, הנגשה, חדשות והפצת מידע כוזב, מתעוררות גם בדיונים אודות הפצת תכנים בפלטפורמות תוכן דיגיטליות והצורך באסדרת התכנים בפלטפורמות אלו".

על הוועדה הוטל לגבש המלצות על החלת רגולציה על פלטפורמות תוכן דיגיטליות ולגבש עקרונות לרגולציה אפקטיבי, בין היתר על בסיס מגמות קיימות במדינות שונות בעולם.

הוועדה התבקשה גם לגבש המלצות על אסדרת שאלת האחריות והשקיפות של חברות הטכנולוגיה, כולל ביחס למדיניות ולמנגנונים האלגוריתמיים של הפלטפורמות בתחומי העריכה והבקרה על התוכן.

תפקיד נוסף שך הוועדה הוא לבחון את סוגית השקיפות בקידום, סינון והסרת מנויים ו/או תכנים המופצים בפלטפורמות תוכן דיגיטליות.

נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ ניהל מלחמת חורמה נגד הרשתות החברתיות, שלטענתו (הבלתי מוכחת) השתיקו קולות של שהביעו עמדה ימנית שמרנית, ואף תייגו פרסומים מטעמו כמטעים, שגויים או אף הסירו את חלקם.

במוקד המתקפה קרא לטראמפ לבטל את סעיף 230 בחוק התקשורת ההוגנת האמריקאי. הסעיף מגדיר פלטפורמות כמפיצות מידע ולא כמוציאות לאור, ולכן מסיר מהן אחריות על תכנים שפורסמו אצלן אבל נוצרו על ידי אחרים.

טראמפ, בדומה להנדל, טען שהפלטפורמות הן לא רק במה להפצת מידע, אלא שתיוגים, אלגוריתמים מעצבי חשיפה והסרת תכנים באופן שרירותי למראית עין הן למעשה בחירות עריכתיות. לפי הטיעון הזה, פייסבוק וטוויטר הן כבר לא פלטפורמה ניטרלית אלא כלי תקשורת שלא זכאים להגנה בחוק.

האבסורד נוצר בתרחיש שבו טראמפ היה מצליח לבטל את הסעיף, והרשתות החברתיות היו מאבדות את ההגנה שלהן.

בעוד שהנשיא לשעבר שאף להרחיב את חופש הביטוי, הרי שהסרת הסעיף הייתה דווקא פוגעת בו. לו הייתה מוטלת אחריות משפטית על רשתות חברתיות, הן היו נאלצות להשקיע הרבה יותר בניטור תכנים והסרה מאסיבית של תכנים רבים יותר, לא פחותים.

בסופו של דבר, אחרי האירועים גבעת הקפיטול בהם תומכי טראמפ ניסו למנוע את החלפת השלטון בכוח, הרשתות החברתיות צינזרו וחסמו את חשבונותיו של טראמפ לחלוטין. כעת הוא מתכנן להקים רשת חברתית משלו.

איש לא יודע אם פייסבוק באמת מצנזרת קולות ימניים שמרנים, משום שהמידע לגבי החשיפה הממשית לתכנים והאלגוריתמים שמכתיבים את החשיפה הם נתונים סודיים שהחברה, כמו רשתות אחרות, לא חושפת

עם זאת, גופי ניטור חיצוניים, שחשופים למידע חלקי בלבד, מצאו שהפוסטים הכי ויראליים ברשת החברתית בארצות הברית הם באופן שגרתי של אנשי ימין שמרני כמו דן בונגינו ובן שפירו.

The top-performing link posts by U.S. Facebook pages in the last 24 hours are from:

1. Dan Bongino

2. ForAmerica

3. Occupy Democrats

4. Dinesh D'Souza

5. Dan Bongino

6. Dan Bongino

7. Dan Bongino

8. Top13

9. New York Post

10. Fox News

— Facebook's Top 10 (@FacebooksTop10) October 28, 2021