סלימהוג'יץ בארץ המגף: מה שמצפה לכוכבת הישראלית בליגה האיטלקית

נועה סלימהוג'יץ החלה בשבוע שעבר את דרכה בקבוצת הנשים של מועדון הפאר מילאן מאיטליה והפכה לשחקנית הישראלית הראשונה בתולדות הליגה האיטלקית. קשרית נבחרת ישראל (18), תנסה כבר העונה להפוך לחלק בלתי נפרד מהסגל של אחת הקבוצות הטובות באיטליה.

הכוכבת הישראלית ישבה על הספסל במשחק במשחק הניצחון 0:1 של מילאן על פיורנטינה. את השער כבשה נינה שטפלפלדט. ביום ראשון הקרוב תקווה לקבל דקות ראשונות במדי "הרוסונרי" מול אמפולי.

A new addition to the Rossonere family: welcome, Noa Selimhodzic ????⚫????

Accogliamo una nuova rossonera: benvenuta Noa Selimhodzic ????⚫???? #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/6HsHUnNbHR

