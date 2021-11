תקלת שרתים בטסלה: מאות נהגים ננעלו מחוץ לכלי הרכב

מאות נהגים ברחבי העולם נתקעו אתמול (שישי) מחוץ למכוניות הטסלה שלהם, בשל תקלה בשרתי החברה. נשיא החברה אלון מאסק התנצל בטוויטר בפני הנהגים שנתקעו, אבל הפרשה הציפה את נקודות החולשה של טכנולוגיות שנשענות על שרתים מרוחקים מחוץ לשליטתם של הרוכשים.

האפליקציה של טסלה בסמארטפונים שולטת במכונית ובנעילתה. מאות נהגים ברחבי העולם החלו לחוות תקלות באפליקציה שמנעו מהם להיכנס לכלי הרכב. האפליקציה אמנם אינה המנגנון היחיד שמאפשר פתיחה ונעילה של הרכב, אלא גם כרטיס חכם, אבל לנהגים רבים לא היה כרטיס תקין.

לפי עיתונאי הרכב פרד למברט, תקלת השרתים נובעת מעדכון של האפליקציה, שהוסיף אפשרויות שליטה חדשות, כמו גם שדרוג הגישה למערכת ההזמנות של החברה, אבל יצר עומס לא צפוי על שרתי החברה. חלק מהנהגים קראו בטוויטר למאסק לטפל בבעיה, והוא השיב שהוא "בודק", ולאחר מכן שנמצאה התקלה ושהיא בטיפול.

Should be coming back online now. Looks like we may have accidentally increased verbosity of network traffic.

Apologies, we will take measures to ensure this doesn’t happen again.

— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2021