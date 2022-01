שוב מסתבך: ממשלת אוסטרליה ביטלה את הוויזה של ג'וקוביץ'

הסיפור של הטניסאי הבכיר בעולם, נובאק ג’וקוביץ’, באליפות אוסטרליה הולך ומסתבך. אחרי שעתירתו לבית המשפט האוסטרלי נענתה והסרבי קיבל אישור להכניס למדינה, על אף שלא חוסן נגד קורונה, שר ההגירה האוסטרלי החליט הבוקר (שישי) להוציא צו מיוחד המבטל את אישור הכניסה שלו למדינה. הסרבי יכול להגיש ערעור נוסף.

שר ההגירה האוסטרלי הוציא הודעה בה הוא משתמש בסמכות שלו על מנת לבטל את אשרת הכניסה שהעניק בית המשפט לסרבי: “היום אני מנצל את הכוח שלי על פי סעיף 133 ג’ על מנת לבטל את הוויזה של נובאק ג’וקוביץ’ מטעמי בריאות וסדר תקין, על בסיס האינטרס הציבורי”. צו הגירוש של הסרבי יהיה תקף עד 2025 מה שאומר שהוא לא יוכל להתחרות באוסטרליה ב-3 השנים הקרובות.

כזכור, ג’וקוביץ’ בשבוע שעבר בשדה התעופה ועמד בפני גירוש. במעצר עורר זעם רב בסרביה וגרר משבר דיפלומטי והפגנות רבות. הסרבי, שהוחזק במלון במלבורן, הגיש עתירה לבית המשפט כנגד הגירוש שלו בטענה שעמד בכל התנאים הנדרשים. בית המשפט בחן את העתירה והחליט לבטל את צו הגירוש כנגדו.

לדברי הטניסאי, בעיית הכניסה לאוסטרליה קרתה בגלל טעות שעשה הסוכן שלו בעת שמילא את טופס הצהרת הכניסה למדינה. ג'וקוביץ' ערך אמש אימון על המגרש המרכזי באוסטרליה והוגרל לסיבוב הראשון בתחרות.

Top seed and nine-time #AusOpen champion ???????? @DjokerNole begins his title defence against Miomir Kecmanovic.#AO2022 pic.twitter.com/96MAlHNElG

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2022