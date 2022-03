רוסיה פרסמה תמונה ממעצרה של שחקנית הכדורסל בריטני גריינר

הטלוויזיה הממלכתית הרוסית פרסמה אתמול (שלישי) תמונה של כוכבת ה-WNBA בריטני גריינר, שנעצרה בחודש שעבר באשמת החזקת שמן קנאביס. העונש המקסימלי לעבירה זו ברוסיה הוא של 10 שנות מאסר.

מעצרה של הכוכבת ממשיך להסעיר את הספורט העולמי וגם שר ההגנה האמריקאי, אנתוני בלינקן התייחס לנושא. "אין הרבה שאני יכול לומר בהתחשב בשיקולי הפרטיות שעומדים בפניי", אמר אתמול בלינקן, החושש ממשבר דיפלומטי נוסף מול הרוסים. "בכל פעם שאזרח אמריקני נעצר ברחבי העולם, נעשה כל שביכולתנו כדי לעזור לו, וזה כולל גם את רוסיה".

Russian state TV released a photo of Brittney Griner after her February arrest for allegedly having cannabis oil in her luggage.

Griner could face up to 10 years in prison. Her exact location is currently unknown.

(via @CNN)pic.twitter.com/1ojrxSlOIp

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 8, 2022