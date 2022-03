בית המשפט ברוסיה האריך את מעצרה של בריטני גריינר בחודשיים נוספים

מעצרה של כוכבת ה-WNBA בריטני גרינר ברוסיה הוארך עד 19 במאי. בית המשפט חימקינסקי של אזור מוסקבה קבע היום (חמישי) ששחקנית נבחרת ארה"ב תהיה עצורה למשך חודשיים נוספים.

WNBA center Brittney Griner appeared in a Moscow court today, where she reportedly pleaded not guilty (to drug charges). The court extended her detention for another two months, according to @mash_breaking pic.twitter.com/Lm0TPzNYH0

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) March 17, 2022