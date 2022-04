״קייב חמקה לרוסים מבין הידיים, האוקראינים עשויים לכבוש מחדש את חרסון״

"המלחמה נכנסה לשלב חדש, מפני שהרוסים הובסו בקרב על קייב", אומר ל'דבר' אורן האס, חוקר תורות לחימה עצמאי. לפני כשבועיים ערך הפיקוד הרוסי מסיבת עיתונאים בה הכריז כי הושגו כל המטרות של המבצע הצבאי עד כה, ועתה יתמקדו הכוחות באזור דונבאס, במזרח, שם מבקשים הרוסים להשלים את כיבוש המחוזות לוהנסק ודונייצק, שעל חלק משטחם הקימו ב-2014 'רפובליקות בדלניות' שהפכו לחלק מרוסיה.

"זאת הייתה הודאה רוסית בכישלון", מסביר האס, "וגם סימן שהם מכירים במצב בו קייב חמקה להם מבין הידיים״.

איך זה משנה את המלחמה?

"החשש של האוקראינים היה שהרוסים יתחפרו בפאתי קייב, ימשיכו להפציץ אותה, ינסו לכתר אותה וירתקו אליה כוחות רבים, אך היקף האבדות שספגו הרוסים היה משמעותי. נראה שהאוקראינים הבינו את זה וגם הבינו שצבא רוסיה מדלל כוחות ומתחיל להעבירם למזרח, ולכן ניצלו את ההזדמנות ודחפו את הרוסים עד גבול בלארוס. כעת המערכה נותרת באזור מוגבל של אוקראינה, בדרום ובמזרח. בכך תם הכאוס שהיה בשבועות הראשונים בו כל הארץ חזית״.

ואולי כל המתקפה על קייב הייתה בכלל הטעיה?

"יש פרשנים שמקבלים את טענת הרוסים שההתקפה על קייב לא הייתה מאמץ ראשי, אלא נועדה לרתק כוחות בשעה שעיקר המאמץ היה בדרום ובמזרח. זה לא מסתדר עם היקף הכוחות שהרוסים השקיעו שם. מצד שני, מלבד הכוחות המוצנחים והמיוחדים שפתחו את המתקפה על קייב ונכשלו, הארמיות היבשתיות שלחמו שם שייכות לפיקוד המזרח שנחשב חלש יותר, כי הוא אמור להתבסס על כוחות מילואים והארמיות שלו קטנות יותר ובעלות ציוד מיושן. קשה להיות חד-משמעיים לגבי זה. אמרתי בעבר שאני חושב שקייב היא מאמץ משני, שעה שרוב החוקרים טענו הפוך, כעת אני חושב שדווקא הם שצדקו. בכל מקרה, אין ספק שרוסיה ניהלה שלושה עד ארבעה מאמצים שונים שהיו בלתי תלויים זה בזה: בצפון ובצפון מזרח, באזור חרקיב, באזור דונבאס ובדרום. כעת יש מגמה לכנס ולארגן את המאמצים לדונבאס ולדרום״.

האס מחלק את המלחמה באוקראינה שתגיע השבוע ליומה ה-50, לחמישה שלבים: תחילה ניסו הרוסים להשיג הכרעה מהירה באמצעות יחידות קומנדו שהוצנחו בקייב. לאחר שכשלו ניסו לנוע במהירות ליעדים שקבעו, בראש ובראשונה כיתור קייב, תוך שליחת מסגרות קטנות ולא מאורגנות ללחימה רב-חיילית.

השלב הבא היה ניסיון רוסי להתקדם באופן איטי ומסודר, תוך ארגון מחודש של המסגרות הרב-חייליות שלהם. אבל הם כבר איבדו את המומנטום ואת יתרון ההתקפה מול מגן נחוש ומאורגן, שעלה עליהם במספרו שעה שהתגייס כולו. הרוסים ניסו לכתר את קייב תוך ביצוע ניסיונות איגוף רחבים יותר, מעבר למה שהיקף הכוח שלהם איפשר. הם הצליחו ליצור רצף טריטוריאלי בין חצי האי קרים לשטחים שבשליטתם בחבל דונבאס והגדיל את השטחים הללו.

השלב הרביעי מגיע בחלוף החודש הראשון למלחמה, בו איבדו הרוסים את יכולתם להתקיף וצבא אוקראינה עבר להתקפות נגד. בהתחלה מקומיות ומהוססות ואז רחבות יותר. האוקראינים הדפו את הרוסים בדרום-מערב והסירו את האיום על אודסה. בהמשך עברו להתקפות נגד באזור קייב. כשהם הבינו שהם מצליחים, והרוסים הבינו שהם מתקשים להחזיק בעמדותיהם, ההתקפות התרחבו והרוסים נסוגו.

השלב החמישי במלחמה, בו מתמקדים הרוסים במזרח ובדרום אוקראינה, ומנסים לכבוש את מריופול – העיר היחידה שנותרה בשליטה אוקראינית בתוך החבל שכבשו הרוסים. האס טוען שהרוסים תקועים במקומם.

היכולת הקרבית של הרוסים נפגעה?

"העדות הבסיסית והפשוטה היא שהם נסוגו מאזורים מסויימים וחדלו להתקדם באזורים אחרים. יש דיווחים חזותיים על מאות טנקים, נגמ"שים וכלי רכב שנהרסו או ננטשו. יש דיווחים על היקף אבדות רב, לפי האוקראינים והאמריקאים למעלה מ-20,000 איש. הערכות מדברות על כ-20 צוותי קרב גדודיים רוסיים שאיבדו יכולת לחימה וכ-35 שדורשים שיקום והתארגנות, וזה מתוך כוח שיצא למלחמה עד לכל היותר 130 צוותי קרב גדודיים. מצד שני הרוסים עדיין נלחמים ונראה שמתכוונים להמשיך״.

ומה לגבי הצבא האוקראיני?

"זה צד שחסר לנו במשוואה. האוקראינים מצליחים להסתיר את המידע הזה. אנו רואים בעיקר את האבדות בצד הרוסי, ואילו בצד האוקראיני רואים גיוס של מתנדבים ויחידות מילואים בהיקף ניכר ומשלוחי נשק, אך לא יודעים כמה נזק נגרם להם, לצבא, לתשתיות, לכלכלה, מה המשמעות של מיליוני הפליטים והעקורים, מה אורך הנשימה שלהם. אנו יודעים שחיל האוויר האוקראיני ניזוק קשות, גם אם מתמקדים בקשיים המתמשכים של מקבילו הרוסי״.

כיצד תראה המערכה במזרח ובדרום?

"המערכה בדרום כבר מתנהלת ואנו רואים שהיא מאופיינת בהתקדמות איטית וזהירה של הרוסים. מראשית המלחמה טענו פרשנים שהאיום העיקרי על צבא אוקראינה יהיה כיתור של חלק ניכר מכוחותיו במזרח, במאמץ שיבוא מכיוון אזור חרקיב דרך איזיום ובמקביל מדרום. אולי אפילו כיתור משמעותי דרך העיר דניפרו. לא ברור עד כמה מאמץ כזה בהישג ידו של צבא רוסיה בטווח הנראה לעין. הרוסים מתעקשים לכבוש את מריופול והעיר כבר נכתשה וספגה הרס עצום״.

Putin's War — The April 11th Map Briefing.

Real short one today with no gains near any areas where there have been clashes. I've filled in more Ukrainian territory in Sumy as the countryside is thoroughly cleared.

The only change since Friday is a town in Kherson captured by ???????? pic.twitter.com/GMJp62HKRM

— Nathan Ruser (@Nrg8000) April 11, 2022