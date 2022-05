4.5 מיליון טון של תבואות תקועים בנמלי אוקראינה; הרעב במדינה מחמיר

כ-4.5 מיליון טון של תבואות תקועים בנמלי אוקראינה, ללא אפשרות לייצוא, בשל המלחמה. מאות אלפי טונות של תבואה נגנבו מאוקראינה לרוסיה, שממנה ניתן לייצא את הסחורה. "אסור להפוך את הרעב לנשק", אמר מרטין פריק מתוכנית המזון של האו"ם.

עד המלחמה הייתה אוקראינה אחת מיצואניות החיטה והתירס המרכזיות בעולם. המלחמה באוקראינה כבר גרמה להתייקרות משמעותית במחירי המזון בעולם, מה שצפוי להגביר את תופעת הרעב העולמי, ולהחליש כלכלית ממשלות במדינות מתפתחות רבות. גם בישראל נרשמה התייקרות משמעותית של ייבוא החיטה, שצפויה לייקר בהמשך את מחירי המזון.

לפי תוכנית המזון של האו"ם, 2 מיליון אזרחים באוקראינה עצמה נתמכים על ידי התוכנית, אף שהמדינה היא יצרנית מזון מרכזית בעולם. דייויד ביזלי, שעומד בראש התוכנית, אמר: "אין לנו נגישות לאזרחים במזרח אוקראינה. אנחנו לא יכולים להגיע לערים הנצורות מריופול, מיקולייב וחרסון. האזרחים שם גוועים".

More than two months since the war in Ukraine began, the U.N.’s World Food Programme says nearly half the country worries about where they’ll find their next meal. This Sunday on @60Minutes, the WFP shows their efforts to curb the hunger crisis in Ukraine. pic.twitter.com/oHWiYoOZ2f

