מפולת הקריפטו: זירות המסחר מתקשות להתמודד עם עומס המשיכות 

הקפאת המשיכות בפלטפורמת הקריפטו צלסיוס הבוקר (שני) מגבירה את הלחץ בשוקי הקריפטו, בגלל ריבוי הקשרים בין פלטפורמות המסחר השונות ואפקט ההיזון החוזר ביניהן.

הביטקוין נסחר הבוקר ב-25,500 דולרים, ולפנות ערב ירד ל-23,400 דולרים בלבד, ירידה של 17% ביממה, 25% בשבוע ושני שליש משיאו. מטבע האת'ר ירד היום כמעט ב-20% לכ-1,230 דולרים, 20% ביממה וכשליש משוויו בשבוע.

מכיוון שמטבעות קריפטו לא מייצגים שום פעילות כלכלית, השווי הוא ספקולטיבי ופיקטיבי מיסודו. נוסף על כך, השווקים למסחר בקריפטו דלים בכסף מדינה, בייחוד דולרים. במילים אחרות, מי שמחזיק, תיאורטית, במטבעות קריפטו בשווי מיליון דולר או יותר, עשוי להצליח למכור אותם בזירת מסחר ולצאת עם כסף ממש. מי שמחזיק קריפטו בשווי מאות מיליונים, עלול למוטט את זירת המסחר, אם ינסה לממש אותם בתקופה קצרה, או לפחות למוטט את השווי של המטבעות בעשרות אחוזים.

גם זירת המסחר בינאנס הודיעה על הקפאת המשיכות, אך רק של מטבעות ביטקוין מהחשבונות הלקוחות בזירה לארנקים פרטיים. מנכ"ל החברה הודיע היום ב-15:00 שהבעיה נעוצה ב"העברה תקועה" ושההקפאה אמורה להיפתר תוך 30 דקות. החברה הודיעה רק ב-18:30 שההקפאה נפסקה וניתן כעת למשוך יתרות ביטקוין.

Temporary pause of $BTC withdrawals on #Binance due to a stuck transaction causing a backlog. Should be fixed in ~30 minutes. Will update.

זירת המסחר האמריקאית קוינבייס צנחה היום ב-12%, וסובלת גם היא ממודל עסקי חלש שרובו מבוסס על עמלות קנייה ומכירה נמוכות, שקשה לכסות בהן את הוצאות התפעול והציות לחוק.

בזירת המסחר ביטפינקס נתקלים בקשיים בהתמודדות על לחצי מכירת ביטקוין. מדובר בחברה אחות של תת'ר, המנפיקה של מטבע הקריפטו הפופולרי ביותר, בשם תת'ר (USDT), שאמור להיות צמוד לדולר האמריקאי, אבל כבר נסחר בעבר במחירים של 94 סנט לדולר.

לכן החברה מסוגלת להציע רכישות של ביטקוין (חוזי לונג) באמצעות תת'ר, בהיקף של כחצי מיתרות הביטקוין המוצהרות שהזירה מחזיקה עבור לקוחותיה.

לטענת היוזר הביקורתי ביטפינקסד, פוזיציות אלה נעשות על ידי חשבון בודד ומייצרות יכולת מלאכותית להתמודד על לחצי המכירה באמצעות אספקה של תת'ר, בגלל חוסר היכולת לעמוד בלחצי מכירה תמורת דולרים אמיתיים.

The only buyer of Bitcoin on Bitfinex is a single trader using fake Bitfinex dollars to absorb all of the selling.

Instead of printing Tether, they print margin loans to buy bitcoin. This position is virtually impossible to unwind if it's real.

IT'S HALF THE COLD WALLET. pic.twitter.com/WGEoxY0kUU

— Bitfinex’ed ???? Κασσάνδρα ???? (@Bitfinexed) June 13, 2022