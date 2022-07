אנגליה הרשימה עם 0:4 על שבדיה ועלתה לגמר יורו הנשים

נבחרת אנגליה היא העולה הראשונה לגמר יורו הנשים. הלביאות ניצחו הערב (שלישי) 0:4 את שבדיה, משערים של מיד (34), ברונז (48), רוסו (68) וקירבי (76). אנגליה תפגוש בגמר שייערך ביום ראשון את המנצחת במשחק בין צרפת וגרמניה.

כ-29 צופים וצופות באצטדיון בשפילד, תרמו לאווירה נהדרת של כדורגל. אנגליה פתחה לא טוב את המשחק כמו במשחק מול ספרד ונראתה לחוצה מהמעמד והציפיות ממנה, יכולת נהדרת של השוערת האנגלית שמרה אותן במשחק מול ההתקפות השבדיות. במחצית שניה אדירה פירקה את ההגנה השבדית, שלא הייתה לה תשובה ללחץ והברק האנגלי.

