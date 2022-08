ממשיכות להרשים: נבחרת הנשים בכדורמים הביסה את סלובקיה באליפות אירופה

נבחרת הנשים של ישראל בכדורמים השיגה היום (ראשון) ניצחון שני באליפות אירופה הנערכת בקרואטיה, כשהביסה 7:18 את סלובקיה. ישראל הגיעה למשחק לאחר הניצחון החשוב אתמול על צרפת ותפגוש ביום שלישי (20:00) את נבחרת איטליה. זוהי ההופעה השלישית ברציפות של הנבחרת הישראלית באליפות אירופה והמטרה היא להגיע בפעם הראשונה לרבע הגמר ולהעפיל לאליפות העולם.

ראשונה לעלות על הלוח הייתה ישראל משער של נועה ססובר, כאשר בהתקפה הנגדית הבאה הצליחה סלובקיה לאזן. יכולת נהדרת של השוערת איילת פרס מנעה מהסלובקיות להגדיל את היתרון, ובצד השני הילה פוטוריאן העלתה את ישראל ליתרון.

