משיכת נכסים וחקירות פתוחות: ענקית הקריפטו ביננס מנסה להרגיע, אבל המשקיעים חוששים ממצבה

ביננס, זירת הקריפטו הגדולה בעולם, מתמודדת עם גל של משיכות נכסים על ידי לקוחותיה וחקירות משפטיות פתוחות. בימים האחרונים היקף יתרות המטבע BUSD שאמור להיות צמוד לדולר ירדו ב-5 מיליארד דולר. במקביל, בשבוע שעבר החברה התמודדה עם משיכות נכסים של יותר מ-6 מיליארד דולר, מהם כ-3 מיליארד ביממה בודדת. כמחצית מנכסי הקריפטו שבידי החברה הם במטבע BUSD, ובמטבע נוסף בהנפקתה בשם BNB.

פירמת רואי החשבון מזרס, שערכה עבור ביננס "הוכחת רזרבות" – דו"ח נחות באיכותו מביקורת ספרים מלאה – זכתה לביקורת ציבורית רבה. החברה הסירה לפני 4 ימים מהרשת את כלל הדו"חות שערכה עבור חברות קריפטו, והודיעה שלא תעבוד יותר עם חברות בתחום בשל "האופן בו דו"חותיה מתקבלים בציבור".

מטבע הקריפטו BNB ירד בכ-15% בשבוע האחרון, לאחר מעצרו של סם בנקמן פריד, בעלי זירת FTX. פריד אמור להיות מוסגר בקרוב לארצות הברית מאיי הבהאמה, וכשייחקר יוכל לספק מידע רב על קשריו עם ביננס, אחת המשקיעות הראשיות ב-FTX בראשית דרכה, ועל קשריו עם בעל השליטה בה צ'אנגפנג זאהו.

עוד לפני קריסת FTX, ביננס ריכזה יותר ממחצית מהמסחר בקריפטו בעולם, לפי דיווחיהם של זירות המסחר. נתוני נפח המסחר נוטים להיות מנופחים באמצעות מסחר פנימי אוטומטי של פלטפורמות המסחר, ולכן אין איך לאמת דיווחים אלו.

במשרד המשפטים האמריקאי מתלבטים אם להגיש כתבי אישום נגד החברה בשל הלבנת הון והפרת סנקציות בינלאומיות, לפי רויטרס. שוק הסמים הרוסי "הידרה" זכה לקבל תשלומים של 780 מיליון דולר בעזרת ביננס, עד ששרתי האתר נתפסו באפריל האחרון, לפי דיווח נוסף. ב"הידרה" המליצו ללקוחות להשתמש בביננס בשל האנונימיות שאפשרה עד לפני כשנה, שבעזרתה בוצעו תשלומים במיליארדי דולרים לגופי פשע או לישויות תחת סנקציות בינלאומיות.

עורכי הדין של ביננס ניהלו מגעים עם משרד המשפטים וטענו שהגשת כתבי אישום במהלך "חורף הקריפטו" עלולה להיות הרסנית לכל כלכלת הקריפטו, טיעון שמתבסס על ההנחה שביננס "גדולה מדי מכדי ליפול", ושההרס שעלולה לגרום התרסקות כזו אמור לגרום לרשויות האמריקאיות להימנע מכך.

הילארי ג' אלן, פרופסורית אמריקאית למשפטים מאוניברסיטת וושינגטון, העידה בשבוע שעבר בוועדת הבנקאות בסנאט האמריקאי, והתריעה בדיוק נגד אפשרות זו. לטענתה, כיום מרבית המגזר הפיננסי עדיין מופרד מקריפטו, ולכן קריסת כלכלת הקריפטו בשלב זה לא תגרום לפגיעת רוחב גדולה.

לעומת זאת, אם הרשויות יאפשרו לקריפטו לחדור לליבת העולם הבנקאי והגופים המוסדיים, עלול להיווצר סיכון למשבר פיננסי רחב. אלן מציעה להטיל איסורים נרחבים על קריפטו, וכצעד ראשון לבודד לחלוטין את המערכת הבנקאית מאחזקה בקריפטו, תוך תקצוב מוגבר לרשות ניירות ערך (SEC) כדי לבצע אכיפה משמעותית נגד עבריינים בתחום הקריפטו. לדבריה, החובה להגן על רוב הציבור, שלא מושקע כיום בקריפטו, חשובה מהנזק שצפוי להיגרם למי שיש לו אחזקות בתחום רווי סיכונים זה.

לביננס חברה בת קטנה למסחר בקריפטו בארצות הברית (BINANCE.US) שאמורה להיות מופרדת לגמרי ותחת פיקוח אמריקאי. בימים האחרונים התקשתה החברה לאפשר ללקוחות למשוך נכסי קריפטו מסוג USDC, עד שקיבלה "הזרקה" מביננס העולמית, שמעידה על קשר ברור בין שתי הישויות, שאמורות להיות מופרדות.

To explain: Binance and Binance US are meant to be entirely separate entities with separate funds because https://t.co/ArPPi8qqHZ is not meant to serve US customers. Except this is very clearly not the case here! Not good. https://t.co/xVXrGYcKQW

— Ed Zitron (@edzitron) December 17, 2022