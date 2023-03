הנאשמים החדשים במסע האכיפה נגד קריפטו: קוינבייס, ג'סטין סאן ולינדזי לוהאן

רשות ניירות הערך האמריקאית הודיעה אתמול (רביעי) על הגשת כתב אישום נגד יזם הקריפטו ג'סטין סאן, מייסד פרויקט הקריפטו טרון, בגין רמאות בעשרות מליוני דולרים.

לפי הודעת הרשות, היא מאשימה את סאן ו-3 חברות קריפטו שייסד, בהצעה של השקעה בלתי חוקית של ניירות ערך לא רשומים בנכסי הקריפטו TRX ו-BTT. הרשות מאשימה גם את סאן ב"מסחר מכובס" שנועד לנפח באופן מלאכותי את המסחר ב-TRX, וכן בהעברת תשלומים למשפיענים שונים על מנת שישדלו את עוקביהם לקנות נכסים אלה ללא גילוי נאות לגבי התשלום. בין המשפיענים נמצאת השחקנית ההוליוודית לינדזי לוהאן, בעלת עבר פלילי על שימוש בסמים, גניבה, נהיגה פרועה, מסירת מידע מוטעה לשוטר וגם הפרת תנאי מבחן.

הרשות טוענת כי בשנים בשנים 2019-2018 סאן סיפק מטבעות TRX לעובדיו, כדי שיזייפו כ-600,000 עסקאות מכירה של TRX, בין ארנקים דיגיטלים שונים שכולם בשליטתו. יצירת נפח פיקטיבי למסחר שימש לעידוד משקיעים חדשים לרכוש TRX. סאן מואשם בכך שניצל את העניין המלאכותי שיצר ומכר TRX למשקיעים אחרים בהיקף של 31 מליון דולר. פרויקט טרון, שייסד סאן, הוא כיום בעל חשיבות במסחר בנכסים דיגיטליים, היות וחלק גדול מאסימון הקריפטו צמוד הדולר תת'ר, מופץ באמצעות רשת טרון.

"המקרה מדגים את הסיכון הגבוה שמשקיעים נחשפים אליו כשניירות ערך מוצעים למכירה ללא גילוי נאות", אמר ראש רשות ניירות הערך האמריקאית, גארי גנצלר. מרבית הסלבריטאים המואשמים הסכימו לשלם קנסות בשווי מצטבר של 400,000 דולר כדי לסלק את התביעה, מבלי להודות באשמה.

במקביל, חברת קוינבייס הודיעה כי קיבלה מהרשות "התראת וולס", שפירושה התראה בטרם אכיפה. ההתראה נוגעת לאספקטים של זירת המסחר של קוינבייס, שירות ההשקעות קוינבייס ארן, שירותי הארנק הדיגיטלי שלה ואחרים.

החברה הודיע בעבר ללקוחותיה ששירות ההשקעות, שאינו רשום כחוק אצל הרשות, מעניק תשואה ישירות מהתוכנה של מטבעות הקריפטו, ולא מקוינבייס עצמה. ברשות לא השתכנעו, וסבורים ששירות זה מהווה הצעה לא חוקית של ניירות ערך בלתי רשומים. לאחר קבלת ההתראה, קוינבייס תהיה רשאית לטעון בפני הרשות מדוע לדעתה אין לבצע את אכיפה נגד החברה.

לפי החברה מדובר ב"התפתחות מאכזבת" והיא בטוחה שכלל השירותים שהחברה מציעה הם חוקיים ושהיחס של הרשות לניירות ערך הוא "לא הוגן במה שקשור לנכסים דיגיטליים". החברה גם הודיעה כי ההתראה נובעת מחקירה שהחלה לפני כשנה, שבעקבותיה הציעה קוינבייס שני מודלים לרישום חוקי של חלק מהשירותים דרך רשת ניירות הערך, אך לא זכתה לתגובה. אחרי 30 פגישות לאורך 9 חודשים, בינואר הייתה אמורה להתקיים פגישה ובה אנשי הרשות יתנו משוב למידע שקוינבייס מסרה ולהצעותיה, אך היא בוטלה יום אחד בלבד לפני המועד, באמירה שהרשות תשוב למתכונת של אכיפה נגד החברה.

2023 הייתה שנה טובה למניית קוינבייס. אחרי התרסקות ב-2022, ערך המניה עלה ב-150% עד לשיא לפני 3 ימים, במקביל לזינוק של כ-70% בשווי של מטבע ביטקוין. בריאן ארמסטרונג, יו"ר ומנכ"ל החברה, בחר למכור מניות של קוינבייס במרבית ימי המסחר חודש האחרון בשווי מצטבר של כ-1.8 מליון דולר.

