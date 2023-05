ארה"ב מתקרבת לתקרת החוב שלה; הרפובליקנים מנסים לנצל זאת לכפות קיצוצים

ארה"ב צפויה להגיע לתקרת החוב שלה עד סוף החודש, כך הודיעה שרת האוצר, ג'נט ילן. הרפובליקנים, השולטים בבית הנבחרים, רוצים להשיג ויתורים בתקציב בתמורה להסכמה להעלאת תקרת החוב. מן הצד הדמוקרטי נשמעת ביקורת חריפה על שימוש ציני בתקרת החוב להשגת מטרות פוליטיות שאינן קשורות אליה.

תקרת החוב נובעת מחוק המגביל את החוב הפדרלי הציבורי בארה"ב; התקרה מוגדרת מספרית, ולא ביחס לגודל הכלכלה, ולכן ההגעה אליה והרחבתה בלתי נמנעות ומתרחשות אחת לכמה שנים. בסיבוב האחרון, בדצמבר 2021, אושרה הרחבה של 2.5 טריליון דולר שהביאה את התקרה ל-31.4 טריליון.

ביום שני האחרון הזהירה שרת האוצר ג'נט ילן שאם תקרת החוב לא תושהה או תורחב עד ה-1 ביוני, הממשלה תאבד את יכולת לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות. כמו בעבר, המשמעות קטסטרופלית, מה שמעניק לאופוזיציה השולטת באחד מבתי הקונגרס, הרפובליקנים במקרה הנוכחי, מינוף פוליטי אדיר. הממשל למעשה ייכנס להקפאה, מה שככל הנראה ייצור תוהו ובוהו כלכלי. מהסיבה הזו דבר זה מעולם לא קרה וכנראה שלא יקרה. הקטסטרופה, כאמור, משמשת ככלי להשגת ויתורים פוליטיים.

נציגי הרפובליקנים הודיעו שהם מבינים שיש להגביה את ההגבלה החוקית על החוב הציבורי אך לדעתם הגבהה זו חייבת לבוא עם קיצוצים משמעותיים בתקציב המנופח. יו"ר בית הנבחרים, קווין מקארת'י הרפובליקני, שנאם בכנסת ישראל בתחילת השבוע, הוא דמות מפתח בהקשר זה. בחירתו ליו"ר בית הנבחרים ניצבה מול התנגדות פנימית מקבוצות הקצה במפלגה הרפובליקנית בדיוק בגלל סוגית תקרת החוב. רק לאחר שנציגי המפלגה האולטרה-שמרניים השתכנעו בכוחם לכפות קיצוצים דרמטיים בעזרת איום תקרת החוב, הם הסכימו להצביע עבור מקארת'י, מה שדרש 15 סיבובי הצבעה.

הרפובליקנים דורשים שהנשיא ג'ו ביידן ייכנס למשא ומתן עם מקארת'י על מנת להגיע להסכמה על הגבהת ההגבלה המשולבת בקיצוצי תקציב. אולם ספק רב אם חקיקה הכוללת קיצוץ דרמטי בכלל תגיע לשולחנו של ביידן לאור התנגדות הסנאטורים הדמוקרטים המחזיקים ברוב בסנאט.

"אם הרפובליקנים לא יהיו כנים עם הציבור האמריקאי לגבי החקיקה הנוראית שלהם", אמר צ'ק שומר, מנהיג הרוב הדמוקרטי בסנאט, "הדמוקרטים בסנאט יעשו זאת עבורם". ברני סנדרס, הסנאטור הבכיר האגף הפרוגרסיבי המפלגה, הביע תמיכה בביידן ותקף את הרפובליקנים תוך ציון שהבור התקציבי הגיע מקיצוצי המיסים מתקופת טראמפ: "הנשיא צודק, קודם כול משלמים את החוב ולאחר מכן דנים בתקציב. הרפובליקנים רוצים לפגוע בשירותי הבריאות והחינוך בזמן שאי השוויון משתולל. הם לא יכולים להחזיק את אזרחי ארה"ב כבני ערובה".

במטרה לעקוף את ההתנגדות הרפובליקנית, או לפחות להחליש את המינוף הפוליטי שלה לפני פשרה, הוצעו דרכים עוקפות פרלמנט להימנע מהגעה לתקרת החוב. פול קרוגמן, כלכלן זוכה נובל בעל טור בניו-יורק טיימס, הידוע בתמיכתו בצד הדמוקרטי, ציין שלוש אפשרויות: להכריז שתקרת החוב אינה חוקתית, להטביע את מטבע טריליון הדולר ולהנפיק אג"ח פרמיות. אופציה נוספת, שלהערכת קרוגמן היא המועדפת על ביידן, דווקא עוברת בפרלמנט והיא הכרחת ההצבעה תוך הסתמכות על קומץ רפובליקנים שיצביעו נגד מפלגתם.

רעיון המטבע מסתמך על זכות של האוצר האמריקאי להטביע מטבע פלטינה בכל סכום. הרעיון הוא להטביע מטבע בשווי טריליון דולר, להפקיד אותו בפדרל ריזרב, ובכך לקצץ את רמת החוב הציבורי וליצור מרווח עד תקרת החוב. רעיון אג"ח הפרמיות הוא דרך פתלתלה לגייס כסף ללא השפעה על רמת החוב הנספרת. בפועל, מדובר בניצול של פרצה המאפשרת את הרחבת החוב באופן שלא נרשם בחוב הציבורי.

About possible end runs around the debt ceiling. I have no inside information, but my guess is that premium bonds are a more likely route than the platinum coin. Why? Because nobody understands premium bonds, while people think — wrongly — that they understand the coin 1/

— Paul Krugman (@paulkrugman) May 3, 2023