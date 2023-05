נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ייפגש היום (שני) עם מנהיג הרוב הרפובליקני בקונגרס, הסנאטור קווין מקארתי, בכוונה למצוא פתרון לנושא תקרת החוב. עמדת המפלגה הדמוקרטית היא שעל הרפובליקנים להסכים להעלות את תקרת החוב ללא תנאים, כפי שנעשה עשרות פעמים בעבר.

בתמורה להסכמתם, הרפובליקנים דורשים קיצוצים משמעותיים בגירעון התקציבי האמריקאי. עד כה, תקרת החוב הועלתה עשרות פעמים, ובכך נמנעה ארצות הברית מחדלות פירעון.

על דרישות הרפובליקנים אמר ביידן שהן "פשוט בלתי מתקבלות על הדעת", תוך התנגדות להפיכת התקציב לשבוי של נושא תקרת החוב. מכיוון שאוכלוסיית ארצות הברית ממשיכה לגדול, וכך גם כלכלתה, החובות גדלים גם הם, וכל תקרה אבסולוטית שתיקבע בהכרח תיפרץ בשלב כלשהו.

בתחילת השנה הגיעה התקרה ל-31.4 טריליון דולר, כשבחודשים האחרונים מבצע משרד האוצר שינויים בסוגי ניירות הערך שהוא מנפיק, כדי לקנות זמן לפני שיגיע היום שבו הממשל ייכשל בביצוע תשלומי החובות שלו – מה שעלול לקרות בחצי הראשון של יוני.

בממשל שוקלים להפעיל מעקפים על כללי תקרת החוב, כמו הנפקת מטבע בשווי עצום של טריליון דולר, דרך המטבעה במשרד האוצר, מה שייצור התגברות מלאכותית על החקיקה הקובעת תקרה לחוב.

בסוף השבוע הציג ביידן בטוויטר תוכנית כלכלית לצמצום הגירעון התקציבי באמצעות חיסול הקלות מס שניתנות לתאגידים וליחידים עשירים, והעלאות מסים על העשירים ביותר ועל רכישה עצמית של מניות על ידי תאגידים.

MAGA House Republicans are threatening a default that could cost us millions of jobs and trigger a recession.



All because they are demanding deep cuts that will hurt hardworking families – even while they protect tax breaks for the wealthy and corporations.

⁰I’ve got a plan to… pic.twitter.com/8kiBsJRprj

— President Biden (@POTUS) May 21, 2023