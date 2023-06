חלוצת מטרה: אלכס מורגן תוביל את נבחרת ארה"ב במסע לזכייה שלישית ברציפות במונדיאל

נבחרת ארה"ב מגיעה למונדיאל הנשים, שייצא לדרך ב-20 ביולי באוסטרליה וניו זילנד, בתור הנבחרת שצריכה לזכות בתואר. אלופת העולם פעמיים ברציפות, היא הנבחרת העמוקה והחזקה ביותר והיא חוזרת לכבוש את הטורניר עם הכוכבות הוותיקות וכוכבות צעירות שנכנסות לנעליהן הגדולות.

נבחרת "כוכבים והפסים" הגיעה לטורניר הקודם ב-2019 עם ציפיות גבוהות ובמהלך מאבק משפטי מול התאחדות הכדורגל של המדינה, בדרישה לשוויון שכר וזכויות. אותה נבחרת טרפה את המגרש עם זכייה מרשימה ושליטה מוחלטת מול שבדיה, צרפת, אנגליה והולנד, האריות של אירופה.

מאז הרבה השתנה, הזכייה השנייה ברציפות הפכה את הנבחרת לאוהדה מאוד ברחבי ארה"ב. היא גם זכתה במשפט מול ההתאחדות הכדורגל ויצרה תקדים של שוויון בשכר ובתאים לשחקניות כדורגל.

עד כמה הנבחרת פופולרית בציבור האמריקאי? מי שהציג את שחקניות הנבחרת בקליפ פרסום הסגל בשבוע שעבר, הוא נשיא ארה"ב ג'ו ביידן, כאשר לצידו ידוענים אמריקאים רבים משאקיל אוניל, שהציג את טריניטי רודמן (בתו של שחקן העבר ב-NBA דניס רודמן) עד טיילור סוויפט, שהציגה את חברתה הטובה אלכס מורגן.

