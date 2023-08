טקסס רותחת ויבשה, אך כורי הביטקוין ממשיכים להגביר את צריכת החשמל והמים

יותר מ-15 מיליון תושבים במדינת טקסס בארצות הברית חיים באזורים שסובלים מבצורת, אך תעשיית כריית הקריפטו המשגשגת במדינה ממשיכה לצרוך משאבים הולכים וגדלים של חשמל ומים. כ-80% מתושבי טקסס חיים כיום באזורים שיש בהם מידה כלשהי של בצורת, ו-19% מהם חיים באזורי בצורת חמורה.

חברת ריוט פלטפורמס (לשעבר ריוט בלוקצ'יין) הודיעה באפריל על הקמת המתקן הגדול בעולם לכריית ביטקוין, שמיועד לצרוך חשמל 24/7 בהספק עצום של ג'יגה-ואט, כשרק השלב הראשון יצרוך 400 מגה-ואט. מחוז נבארו בטקסס, ליד העיר קורסיקנה, שבו יוקם המתקן, לא סובל כעת מבצורת, אך ההקמה תגרום לעומס משמעותי על התשתיות שלו.

"בקורסיקנה עומדים למכור מים בכמות של לפחות 1.4 מיליון גלונים (קרוב ל -6 מיליון ליטר) ביום למפעל כריית הבלוקצ'יין", טענה ג'קי סביצקי, חברה מייסדת ב'קואליציה נגד כריית קריפטו' בטקסס, על בסיס בקשות חופש מידע שהגישה לרשויות המים במחוז.

כיום, צריכת החשמל של תעשיית הקריפטו במדינה מוערכת ב-2 ג'יגה-ואט, אך לפי התוכניות של חברות הכרייה, הכמות תעלה באופן דרמטי עד לכ-29 ג'יגה-ואט ב-2029.

כריית הקריפטו צורכת כמויות עתק של חשמל, וקירור מכונות הכרייה מצריך גם אספקת מים בכמות גדולה מאוד. האלגוריתם של מטבע הקריפטו ביטקוין בנוי באופן שמתמרץ בזבוז של כמה שיותר אנרגיה, היות שהוא מכתיב תפוקה קבועה של מטבעות ביטקוין חדשים, שמתחלקים בין מכלול המשתתפים בתחרות הדיגיטלית שמכונה "כרייה". מי שמשקיע יותר אנרגיה בביצוע חישובים, מקבל נתח גדול יותר מהנפקת המטבעות החדשים, ויכול למכור אותם בזירות למסחר בקריפטו.

כך למשל, לפי נתוני חברת ריוט פלטפורמס, היא הצליחה לזכות ב-14 ביטקוין ליום ביוני 2022, בזכות פריסה של 42,455 מכונות כרייה. ביוני 2023 הממוצע היומי עלה ל-15.3, אך מספר המכונות זינק ל-95,904. אף שכל מכונה חדשה יעילה בהרבה מהוותיקות, האלגוריתם של ביטקוין מכתיב חוסר יעילות עקרוני של תהליך הכרייה בכללותו, מפני שכל החשמל החדש שנצרך משמש לחישובים שנועדו להשיג יתרון על המתחרים, שגם הם התקינו מכונות כרייה חדשות, למטרה דומה.

כך, תהליך הכרייה הפך להיות "מירוץ חימוש" בלתי נגמר, לצריכת כמה שיותר חשמל. למרות זאת, מדינת טקסס דווקא פעלה ברמה הלאומית והמקומית כדי לעודד כניסת עסקים אלו לתחומה. העידוד כולל הטבות מס משמעותיות, למרות מספר משרות נמוך שתעשייה זו מספקת. הסכמי רכישת החשמל של חברות כריית קריפטו גדולות מאפשרים מחירים קבועים ונמוכים במיוחד, בעוד התעריף לשאר התושבים דווקא מתייקר.

חברות כרייה כמו ריוט פלטפורמס ומרת'ון זכאיות כיום לא רק לתעריף נמוך של 3-2.5 סנט לקוט"ש, אלא גם לזכות למכור את החשמל בחזרה לרשת במחיר גבוה עד פי 100 בזמנים של ביקוש גבוה, וגם לתמיכה כלכלית במסגרת "הסדרי השלה" נדיבים עם חברת ניהול רשת החשמל של טקסס, תמורת ניתוק החשמל למפעל הכרייה לזמנים קצובים.

We are a grassroots org, DESPERATELY WORKING TO STOP @RiotBlockchain / @whinstoneus from building the "world's largest #bitcoin mine" on 300 beautiful acres.

PLEASE BOOST OUR SIGNAL! Would love to appear on your podcast!

BEFORE & AFTER (they have a plant in another town) pic.twitter.com/Ch8MFDWWdn

— TEXAS- COALITION- AGAINST- CRYPTOMINING (@CCofNavarro) May 24, 2022