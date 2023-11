ארה"ב: השימוש של ארגוני טרור בקריפטו מוביל להקשחת החקיקה והאכיפה נגד התעשייה

השימוש של חמאס וארגוני טרור אחרים בקריפטו דרבן הקשחה משמעותית של מחוקקים וסוכנויות אכיפה בארצות הברית נגד התעשייה. בתעשייה טוענים כי הדיווחים בתקשורת על שימוש ארגוני הטרור בקריפטו הם מנופחים בסכומים ושוליים בנתח של כלל המימון לארגוני טרור, שממשיך להישען על ערוצים פיננסיים מסורתיים כמו חברות קש, הלבנת הון בבנקים וארגוני צדקה מוסווים.

תחום הקריפטו נמצא במחלוקת פוליטית משמעותית בארצות הברית, בין הדורשים אסדרה דרך חקיקה מקלה, למתנגדי הקריפטו שתובעים אכיפה מיידית נגד ראשי התעשייה והימנעות מחקיקה נוחה לעומת עסקים פיננסיים אחרים.

התקפת חמאס ב-7 באוקטובר מסייעת למתנגדים להטות את הכף לטובת אכיפה וחקיקה מחמירות יותר.

3 ימים לאחר מתקפת הטרור, פרסמה חברת האנליטיקה TRM סיכום מידע קודם על שימוש ידוע של חמאס והג'יהאד האיסלמי בקריפטו כאמצעי לגיוס תרומות ועל מאמצי הסיכול שלהם.

למחרת, קרא הסנאטור שרוד בראון מאויהו לממשל לתמוך בישראל, להקפיא נכסים איראניים וקרא לוועדת הבנקאות לחקור את מימון חמאס, כולל מטבעות קריפטו.

באותו היום, קבוצת סנאטורים הכוללת את אליזבת' וורן וברני סנדרס קראו לשרת האוצר גנטי ילן לזרז את קביעת הרגולציה לדיווחי מס בנושא קריפטו, ללא קשר דווקא למימון טרור, אלא לכל הפעילות בקריפטו. התעשייה מתנגדת נחרצות לתקנות אלו, והצליחה לעכב את קביעתן בשנתיים האחרונות, בין השאר, משום שיש בהן הטלת חובה על מתווכים לדווח על הכנסות של לקוחותיהם.

רשויות המס האמריקאיות מזהות בנכסי קריפטו סיבה משמעותית לפערי גביית מסים בין השומה החוקית לגבייה בפועל שמגיעים למאות מיליארדי דולרים, אך לא נקבו במספר המיוחס ספציפית לתחום זה.

ב-13 באוקטובר ועדה בפרלמנט הברזיאלי המליצה על הגשת כתבי אישום נגד זירת המסחר ביננס ובעל השליטה, צ'אנג פאנג זהו. האישומים המיוחסים הם מרמה, סחר בלתי רשום בניירות ערך, והפעלת מוסד פיננסי ללא אישור. לפי אתר בלומברג, בביננס טוענים שהוועדה הברזילאית דחתה נסיונות לשיתוף פעולה מצדה. חקירות פליליות נגד ביננס פעילות גם בארצות הברית, צרפת ואוסטרליה.

ב-18 באוקטובר, יחידת השליטה בנכסים זרים (OFAC) של משרד האוצר האמריקאי הכריזה כי בעקבות המתקפה נגד ישראל, היא הטילה סנקציות נגד 10 אנשי כספים של חמאס ועוד תומכים בטורקיה, קטאר, סודן ואלג'יר. מדובר במנהלי השקעות סודיות מטעם חמאס, מלביני כספים וגם מפעיל זירת מסחר בקריפטו בעזה בשם BUY CASH שמיוחסים לה גם קשרים לאל-קעידה ולדעאש. מספר האנשים שזוהו כפעילים במימון טרור בתמיכת איראן עודכן לכמעט 1,000 איש. תיקי ההשקעות של חמאס מוערכים במאות מליוני דולרים.

באותו היום פורסם מכתב דו מפלגתי של 108 סנאטורים ליועץ לביטחון לאומי ג'ייק סאליבן ולתת המזכיר לטרוריזם ומודיעין פיננסי במשרד האוצר, בריאן נלסון. הסנאטורים מודאגים מהפרסום על גיוס מצטבר של מעל 130 מליון דולר בידי חמאס והג'יאהד האיסלמי הפלסטיני בקריפטו ודורשים מהממשל לפעול כדי לסכל זאת. הסנאטורים נקבו במפורש שמות החברות Tether וביננס, שתי החברות המרכזיות ביותר במסחר בקריפטו כיום, ונחשדות גם בהונאות רחבות היקף בצד העדויות לגבי מוצרי הקריפטו שלהן למימון טרור.

למחרת, גוף האכיפה הפיננסית האמריקאי FINCEN פרסם הצעה חדשה לכללים למאבק ב"מיקסרים" של תשלומי קריפטו, המיועדים לאפשר תנועה אנונימית של תשלומים, כדי להיאבק במימון טרור בקריפטו. בין המיקסרים שכבר הוכרזו בעבר כמעורבים בפשע ובמימון טרור נמנים tornado.cash ו-blender.io. שניים מתוך שלושת מייסדי טורנדו קאש נאשמים בארצות הברית כיום בעבירות פיננסיות שאינן מימון טרור. אחד מהם מעולם לא אותר ונשפט שלא בפניו. השלישי נעצר בהולנד ומואשם בהתאם לחוק ההולנדי.

הכללים עשויים לפגוע בפעילות לא רק ב"מיקסרים", אלא גם בתוכנות קריפטו המכונות DEFI, המאפשרות העברות ומסחר בנכסי קריפטו באמצעות תוכנות אוטומטיות, ללא כל הליכי זיהוי בקרה והרשאה בידי אדם.

ב-25 באוקטובר, ניסה יזם ולוביסט הקריפטו ניק קרטר להתגונן, וטען שסכומי הכסף שגייסו ארגוני הטרור הפלסטינים מנופחים והפרסומים לגביהם לא מבוססים, כשהוא מדגיש את הלחץ הפוליטי שפרסומים אלו עוררו כנגד התעשייה כולה.

למחרת, פירסמה הסנאטורית הרפובליקנית תומכת הקריפטו, סינת'יה לומיס מוויומינג, מכתב יוצא דופן לתובע הכללי של ארצות הברית. במכתב דורשת לומיס להאיץ את החקירות נגד ביננס ו-Tether ולשקול הגשת כתבי אישום נגדן. לשיטתה, הבעייה אינה מוטמעת בקריפטו, אלא ב"תפוחים רקובים" ספציפיים, בהתעלמות מכך ששתי החברות מרכזות את רוב המסחר העולמי בקריפטו.

לומיס התבטאה גם בעל פה על ההימנעות מבדיקות רקע בביננס שאפשרו לחמאס לממן טרור וש-Tether כושלת גם היא בבדיקות רקע ובסינון משתמשים. המגמה הפוליטית שמובילה לומיס היא הגשת כתבי אישום נגד עבריינים תוך כדי נסיון למנוע רגולציה כוללת שתחייב את כל התעשייה לסטנדרטים גבוהים של עמידה בדרישות החוקים לגבי ניהול סיכונים פיננסיים, מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

