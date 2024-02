גורמים במשרד החוץ: מארגני האירוויזיון פסלו את שני השירים שנכתבו עבור עדן גולן

חלום האירוויזיון של עדן גולן מתרחק? איגוד השידור האירופי (EBU), שמארגן את התחרות, פסל את שני השירים שישראל הגישה לאישורו, לפי דיווח ב-ynet.

הוועדה המקצועית בחרה בשיר October Rain שכתבו קרן פלס, אבי אוחיון וסתיו בגר, אולם בשבוע שעבר דווח שהאיגוד צפוי לפסול את השיר בטענה שיש בו מסרים פוליטיים שמנוגדים לחוקי התחרות.

היום (רביעי) דווח ב-ynet כי השיר השני שנשלח, Dance Forever, שכתבה גולן עם רון ביטון, ינון יהל ומאי ספדיה, נפסל אף הוא. בתאגיד השידור כאן הגיבו לסערה ואמרו בשבוע שעבר שהם נמצאים במשא ומתן עם האיגוד. עם זאת, בכאן עמדו על כך שמילות השיר לא ישונו גם אם האיגוד יפעיל לחץ לעשות זאת.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ושר התרבות מיקי זוהר קראו לאיגוד לאפשר לישראל להשתתף עם השיר October Rain, שאומנם מתייחס לאירועי 7 באוקטובר, אבל אינו פוליטי, לדבריהם.

מועדון חובבי האירוויזיון הישראלי הרשמי, OGAE, פנה לתאגיד וקרא לו למצוא את הדרך ביחד עם האיגוד להמשיך את השתתפותה של ישראל בתחרות.

מילות השיר Dance Forever

Running

city lights

fighting

My mind

hiding

I don’t know what’s right

Take me

To the right road

there’s no more time and I can’t go wrong

breath in

I know that i’m strong

I break all the chains

I’m on the edge now

Watch me fly away

Oh dance like an angel

Oh you will remember

That I will dance forever

I will dance again

Oh dance like an angel

drowning

in the sunrise

my heart is so cold

but my soul is on fire

someone is calling from paradise

Listen

התקווה לא עוצרת היא רק פורשת כנפיים

היא כמו מיליון כוכבים שפתאום דולקים בשמיים

(The hope doesn't stop, it just spreads its wings

It is like a million stars that suddenly light up in the sky)

Heart on fire

I’m a fighter

don’t stop the music

turn it up louder

I spread out me wings

flying through the sky

hear violins

angels don’t cry

they only sing

Still feel the ground

Beneath my feet

Oh dance like an angel

Oh you will remember

That I will dance forever

I will dance again

Oh dance like an angel

Oh dance like an angel

Oh you will remember

That we will dance forever

We will dance again

Oh

dance like an angel (we will dance forever)