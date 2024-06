זזים ימינה: תוצאות האמת בבחירות לפרלמנט האירופי מסמנות הקצנה 

אירופה הולכת ימינה: מפלגות הימין המתון והימין הקיצוני הן המנצחות הגדולות של הבחירות לפרלמנט האירופי, שנערכו במקביל ב-27 מדינות האיחוד. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין ממפלגת הימין-מרכז EPP, החלה לגשש אחר שותפות קואליציוניות כבר הלילה, כשהיא מנסה להדוף את מנהיגי הימין הקיצוני מרין לה פן וחרט וילדרס: "נבנה מבצר נגד הקיצונים מימין ומשמאל", אמרה מי שעמדה בראש ממשלת האיחוד בחמש השנים האחרונות, ומצפה לשמור על תפקידה.

כלי תקשורת באירופה מדווחים כי החל משעות הבוקר המוקדמות הקנצלר אולף שולץ מנסה לקדם את מועמדותו של מאריו דראגי, לשעבר נשיא הבנק האירופי המרכזי וראש ממשלת איטליה, כמועמד מוסכם על כלל המפלגות המרכזיות בפרלמנט האירופי לתפקיד נשיא הנציבות האירופית, ובכך להדיח את פון דר ליין, אולם יהיה זה אתגר משמעותי להשיג את הרוב הדרוש להקמת קואליציה.

גוש המפלגות שבראשו עומדת פון דר ליין הגדיל את כוחו בפרלמנט ב-9 צירים, והוא תופס כעת יותר מרבע מהמושבים, אלא ששתי השותפות הקואליציוניות שלה – הסוציאל-דמוקרטיים והליברליים – איבדו יחד כ-24 מושבים, וכעת אין להם מספיק קולות בשביל להקים קואליציה. פון דר ליין תזדקק לשותפות קואליציוניות חדשות, אלא שגם הירוקים, עליהם הייתה אולי יכולה להסתמך, התרסקו.

בתקופה האחרונה, לקראת הבחירות, כמה ממפלגות המרכז באירופה הקשיחו את מדיניות ההגירה שלהן במטרה למנוע את התבוסה בבחירות שנערכו אתמול. בהן הנוצרים-דמוקרטים בגרמניה ומפלגתו של מקרון בצרפת, אולם השינויים הללו לא עצרו את הסחף. מפלגות הימין הקיצוני והמועמדים הלא משויכים הגיעו להישג חסר תקדים, והם יתפסו את מספר המושבים הגדול ביותר מאז שכונן הפרלמנט האירופי, וזה על חשבון מפלגות השמאל והירוקים, שזכו לתבוסה מוחצת.

התחזקות מפלגות הימין הקיצוני בפרלמנט האירופי תדחוף לשינויים במדיניות ההגירה –הקשחת הגבולות של אירופה והגדלת התקציבים לבלימת המהגרים עוד על אדמת אפריקה. הסיוע לאוקראינה עשוי להצטמצם בשל התנגדותן של כמה ממפלגות הימין הקיצוני למעורבות האירופית במלחמה נגד רוסיה. המדיניות הסביבתית שהובילה להפגנות של חקלאים ברחבי היבשת עשויה להשתנות, והאסטרטגיה התעשייתית תנסה "להפוך את אירופה לאדירה שוב", ולהחזיר אליה את פסי הייצור.

אמנם רק 51% מבין 373 מיליון בעלי זכות הבחירה הצביעו בבחירות, אך אלה הספיקו לזעזע את אירופה. רעידת האדמה הפוליטית הורגשה יותר מכל במדינות הפרנקופיליות: צרפת ובלגיה. מיד עם פרסום המדגמים הודיע נשיא צרפת עמנואל מקרון על פיזור הפרלמנט וקרא לבחירות חדשות ב-20 ביוני וב-7 ביולי, בהן ינסה לגייס את אזרחי צרפת להדוף את מרין לה-פן, הצוברת תאוצה ומתחזקת מבחירות לבחירות.

ראש ממשלת בלגיה אלכסנדר דה–קרו התפטר הלילה מתפקידו לאחר הפסד מפלגתו מהשמאל בבחירות לפרלמנט בבריסל, שנערכו במקביל לבחירות לפרלמנט האירופי, וניצחון הימין. דה–קרו הודיע שהוא לוקח אחריות מלאה על התוצאות, והתפטר תוך שהוא ממרר בבכי.

דה–קרו האשים את ישראל ב"הרג חסר הבחנה" מיד עם פרוץ המלחמה בעזה, והתבטא בתקיפות נגד ישראל מספר פעמים בחודשים האחרונים.

בגרמניה ספגה הקואליציה מכה קשה: הסוציאל-דמוקרטים של הקנצלר אולף שולץ הגיעו למקום השלישי – וספגה את התוצאה הגרועה ביותר שלה זה למעלה מ-100 שנים. מדגם הטלוויזיה הגרמנית הראה כי מפלגת האופוזיציה 'הנוצרים-דמוקרטים', מפלגתה לשעבר של אנגליה מרקל, תזכה בכ-30.5% מהקולות, מפלגת הימין הקיצוני 'אלטרנטיבה לגרמניה' עם 16.5% – עלייה של 5% מבחירות 2019, ומפלגתו של שולץ תסתפק בכ-14% מהקולות.

'אלטרנטיבה לגרמניה' הודיעו הבוקר כי החליטו להדיח את מקסמיליאן קראה, ראש הרשימה של המפלגה בפרלמנט האירופי, בשל התבטאויות שנויות במחלוקת לגבי עברה הנאצי של גרמניה, כך מדווחת סוכנות הידיעות הגרמנית. קראה הוכרז בקיץ 2023 כמי שיוביל את 'אלטרנטיבה לגרמניה' בפרלמנט האירופי, אולם בהמשך התגלה החשד שעוזרו ריגל עבור סין, והוא ניסה להלבין את ה-SS, דבר שגרם לריחוק בין מפלגתו ליתר גוש הימין הקיצוני האירופי. יש הרואים את הדחתו כניסיון להתקרב למרין לה-פן, שלאורך כל הקריירה הפוליטית שלה מרחיקה מעצמה גורמים הנותנים פומבי לאנטישמיות.

באיטליה ניצחה מפלגתה של ראשת הממשלה ג'ורג'יה מלוני בניצחון מוחץ, עם כמעט 29% מהקולות לקראת תום ספירת הקלפיות – פי ארבעה מהתוצאה שהשיגה ב-2019, ואף יותר מהקולות שקיבלה בבחירות לפרלמנט ברומא שנערכו ב-2022 והביאו לה את הניצחון.

"אני גאה שאיטליה תציג את עצמה בפני ה-G7 ובפני אירופה עם הממשלה החזקה מכולן. זה משהו שלא קרה בעבר אבל קורה היום, זה סיפוק אדיר וגם אחריות גדולה", אמרה מלוני הבוקר (שני) בנאום שנשאה במטה המפלגה. אמש, לאחר שנשיאת אירופה פון דר-ליין התנערה מהקמת ממשלה עם מפלגות הימין הקיצוני, השיבה לה מלוני ואמרה כי "עדיין מוקדם לומר אם שוב ניתן מנדט לאורסולה פון דר ליין לתפקיד הנשיאות".

השמרנים היושבים באופוזיציה בספרד ניצחו את מפלגת השלטון הסוציאליסטית בבחירות לפרלמנט האירופי, וזאת לצד הישג מפתיע של הימין הקיצוני. לאחר ספירת 99% מהקולות, זכתה "המפלגה העממית" המייצגת את הימין ב-34% מהקולות, לעומת 30% למפלגת השמאל הסוציאליסטית של ראש הממשלה פדרו סאנצ'ס.

שר החוץ ישראל כ"ץ התבטא בנוגע לתוצאות הבחירות בספרד ואמר שהציבור הספרדי העניש את הקואליציה של סאנצ'ס ויולנדה דיאז, מנהיגת מפלגת השמאל הקיצוני 'פודמוס' על תמיכתם בחמאס.

The Spanish people have punished @sanchezcastejon and @Yolanda_Diaz_ coalition with a resounding defeat in the elections.

It turns out that embracing Hamas murderers and rapists doesn't pay off.@NunezFeijoo @Santi_ABASCAL pic.twitter.com/zqTXVhar6Q

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 10, 2024