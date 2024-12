ועדת השרים לחקיקה אישרה לקדם הקמה של שדה תעופה בנבטים

open more

ועדת השרים אישרה לקדם את החוק להקמת שדה תעופה בינלאומי נבטים, של ח"כ אלמוג כהן (עוצמה יהודית). הוא יועבר להצבעה טרומית במליאה בכפוף להתניות, ומשם, אם יאושר, להמשך דיונים בוועדות הכנסת. אם אכן יוחלט על הקמת השדה בנבטים, הדבר יסיים דיונים ארוכים בוועדות התכנון בין חלופה זו לבין החלופה של הקמת השדה ברמת דוד. לדברי כהן, ההחלטה תביא "צדק היסטורי לתושבי הנגב", ואף מהווה מימוש חזונו של בן גוריון.

הבחירה של אם להיות חלק מההיסטוריה או לעשות היסטוריה תמיד הייתה ברורה לאנשי הנגב. היום ועדת שרים לחקיקה העבירה בגיבוי מלא של רה״מ בנימין נתניהו (בריאות איתנה) ושל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר את הצעת החוק שלי-הקמת שדה התעופה בנבטים.

ההחלטה הדרמטית הזו, עתידה לעצב מחדש את…

ההחלטה שקיבלה ועדת השרים אתמול (ראשון) מהווה ניצחון מפתיע ל'פורום הרשויות המקומיות מצפון ומדרום למען הקמת שדה התעופה בנבטים', ברית חריגה בין רשויות בעמק יזרעאל לרשויות בנגב, שמסכימות כי שדה תעופה בינלאומי בנבטים הוא רצוי, ושדה תעופה בעמק יפגע בו פגיעה אנושה. זאת בניגוד למיזמי תשתית רבים מסוג זה, שבהם נפוצה גישת נ"מבי (נגד מיקום בחצרי, מאנגלית: not in my back yaerd, כינוי לגישה המתנגדת לפרויקט לאומי באזור מסוים משיקולים של נוחות תושבי האזור).

הפורום מנהל מאבק עיקש מזה מספר שנים, ואף הצליח להעביר לצידו חלק מראשי הערים בצפון, שתמכו בעבר בשדה תעופה ברמות דוד. עם זאת, בחודשים האחרונים טענו בפורום שהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה מקדמת באופן עקבי את חלופת רמת דוד, ומשאירה את חלופת נבטים מאחור. המועצה אישרה בנובמבר את פרקים א' וב' של תיכנון חלופת רמת דוד, כשהפרויקט בנבטים נמצא עדיין בשלבי תיכנון מוקדמים.

ראש העיר דימונה ובני ביטון, וראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל שלומית שיחור רייכמן, מסרו תגובה משותפת: "ועדת השרים לחקיקה עשתה היום צעד היסטורי כשאישרה את חוק נבטים – לקידום שדה תעופה בנגב. ההחלטה מבטאת מחויבות עמוקה לפיתוח הדרום, צדק חברתי וחיזוק ביטחוני וכלכלי למדינה. יישר כוח לח"כ אלמוג כהן שקידם את החוק, שחוצה מפלגות ומגזרים ומשרת את ישראל כולה".

'פורום הרשויות מצפון ומדרום': "הקמת שדה התעופה הבינלאומי בנבטים תביא לשגשוג כלכלי ותעסוקתי בנגב, ותיתן מענה לצרכים הלאומיים של מדינת ישראל בהיבטי ביטחון, בריאות, תעסוקה ועתיד ענף התעופה. אנו קוראים לכלל חברות וחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית השבוע. זה הזמן לאחד כוחות למען פיתוח הפריפריה\ ולהוכיח שהנגב הוא העתיד של מדינת ישראל".

לחלופת נבטים, שהממשלה החליטה לקדם, יש תומכים גם באופוזיציה, למשל ח"כ רם בן ברק מ'יש עתיד'. בני גנץ הביע עוד ב-2020 תמיכה בהקמת שדה תעופה בדרום, והורה לאתר חלופות נוספות בדרום מלבד נבטים. גם שרת התחבורה מירי רגב, התבטאה ב-2020 בעד הקמת שדה התעופה בנבטים; אלא שמאז חזרה בה השרה והתבטאה בעד הקמת שני שדות התעופה.

עם זאת, גורמים בעמק יזרעאל טוענים כי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר התשתיות אלי כהן מעדיפים את חלופת רמת דוד. עוד טוענים ברשויות העמק, שחיל האוויר דוחף להקמת השדה ברמת דוד – לטענתם, כדי שהבסיס הישן יורחב וישופץ גם הוא. על פי מידע שהגיע ל'דבר' באוגוסט, נראה שלא מונה פרוייקטור מטעם חיל האוויר שישתתף במתווה ההצעה על נבטים. דובר צה"ל לא הגיב לשאלה האם מונה פרוייקטור כזה, או מה עמדת חיל האוויר בנושא נבטים.

מוקד של פיתוח ומפגע סביבתי

שדה התעופה החדש שיוקם צפוי להיות פרויקט לאומי בהיקף עצום. הוא ימומן ויופעל בשיטת BOT (בת"ה, בנה-תפעל-העבר) – כלומר, השדה יוקם בידי זכיין פרטי, שיפעיל אותו במשך פרק זמן ממושך (שצפוי להגיע לעשורים רבים) שבו תמומן עלות ההקמה, ובסופו יועבר למדינה. לצד נמל התעופה האזרחי, צפוי להיות מוקם גם שדה תעופה צבאי.

שדות תעופה מהווים מוקד של פיתוח. הם מאפשרים הרחבה מאסיבית של תיירות, תעסוקה, מקומות עבודה, מתחמי בילויים, עורקי תעסוקה ועוד. מצד שני, הם גם מהווים מפגע סביבתי. בעמק יזרעאל, שבו שטחים רבים משמשים כיום לחקלאות ומגורים, מתריעים ראשי הרשויות שהנזק יהיה רב מהתועלת – הפקעה של שטחים חקלאיים רבים, פגיעה בסביבה, גודש תחבורתי על כבישים שלא מותאמים לכך, פגיעה בתוכניות הצמיחה של ישובים שונים ועוד.

ב-2022, כשהתהליך היה בשלב מוקדם יותר, עלתה מחלוקת בין חמישה מראשי הערים בצפון (עפולה, בית שאן, מגדל העמק, יקנעם ונוף הגליל) לבין ראשי רשויות במרחב הכפרי. ראשי הערים היו מעוניינים בקידום נמל התעופה על מנת לפתח את האזור, ואילו האחרונים הביעו חשש מהפגיעה בחקלאות ובישובים הקטנים. אלא שמאז שינו את עמדתן חלק מהעיריות. עיריות יקנעם ומגדל העמק, שהיו בין הערים שתמכו בהקמת שדה התעופה ברמת דוד, נמנות גם הן על הקואליציה נגד הקמתו, לצד שפרעם, רמת ישי, קריית טבעון ויישובים נוספים באזור.

ראשי הערים והמועצות המקומיות בדרום הביעו עניין רב בפיתוח נמל התעופה בנבטים, בשל האפשרות לחיזוק דרכי התחבורה, פיתוח הגנב, יצירת מקומות תעסוקה רבים ועוד. בנבטים, על פי ההערכות, יידרשו הפקעות שטח מעטות בהרבה, והפיתוח המאסיבי יוכל לקרות ללא פגיעה בחקלאות ובצמיחת הישובים.

