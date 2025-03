דיווחים: איש הציבור העזתי שהתבטא בפומבי נגד חמאס מת מהתקף לב לאחר שאיימו על חייו

הישאם אל-בראווי, איש עסקים שסחר במשך עשורים עם ישראל שהשתתף במחאה נגד חמאס והתבטא נגד הארגון בפומבי, נפטר מהתקף לב אתמול (שבת) לאחר שפעילי חמאס איימו על חייו ועל חיי משפחתו, כך לפי דיווחים ערביים ברשתות החברתיות.

Horrifying: the Mukhtar of the Al-Barrawi family in the video who demanded Hamas to release the hostages and end this war died yesterday because of a heart attack after Hamas's militias came and threatened to kill him along with his family because of his participation in the… https://t.co/SAm54J2AiW pic.twitter.com/D5iwFXjxOC

אל-בראווי התבטא בשבוע שעבר בפומבי נגד חמאס, ודבריו צוטטו רבות בתקשורת הישראלית. "אנחנו רוצים שלום", אמר בין היתר, "בית לאהיא היא סמל לשלום. אנחנו אומרים לא להבערת המלחמה. אנחנו חיים בתנאים קשים מאוד, לכן כולם צריכים לעמוד ביחד. לא לשלטון של עריצות שמאיים על העתיד שלנו".

חמזה חוידי, מי שהיה פעיל בעבר במחאות נגד חמאס בעזה וגלה מהרצועה, ועדותו התפרסמה ב'דבר' ביוני 2024, פרסם את האירוע בחשבונו ברשת X ואמר שהדבר "מחריד". פעילים נוספים ברשת X כתבו אף הם שהדבר קרה. לפי אחד הדיווחים, מי שאיימו על אל-בראווי הם פעילי גדודי עז אלדין אלקסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, ש"תקפו אותו בפני משפחתו והשמיצו אותו במילים גסות".

אל-בראווי היה איש פת"ח ומתנגד לחמאס, שהיו לו במשך השנים קשרים חברתיים ומשפחתיים עם ישראלים, וכקבלן סידר לעובדיו עבודות בישראל. אחיו האשם עבד בעוטף ונרצח בטבח 7 באוקטובר. החקלאי בר חפץ מקיבוץ נירים שבעוטף כתב עליו בשבוע שעבר, לאחר שהתפרסמה השתתפותו במחאות נגד חמאס: "את האיש בתמונה אני מכיר מאז שאני ילד, לחתונה שלי הוא דאג שתגיע בקלאווה משכם. אוי כמה שהוא תיעב את החמאס, ששבוע אחרי השביעי באוקטובר הוא הצליח להתקשר בדמעות לשאול על כל החברים שלו בארץ שנרצחו. הוא למעשה איש הציבור הראשון בעזה שקורא להעיף את חמאס לכל הרוחות. כן, יש בלתי מעורבים בעזה".

הפגנות נגד המלחמה פרצו ברצועת עזה בשבוע שעבר והתקיימו במשך שלושה ימים. המפגינים, מאות לכל הפחות, קראו סיסמאות נגד חמאס. ארגוני הטרור בעזה איימו בחמישי שיענישו את "משתפי הפעולה". לפי אורית פרלוב, חוקרת מגמות בעולם הערבי במכון למחקרי ביטחון לאומי, "הכעס על חמאס הצטבר במשך הפסקת האש. העזתים חזרו לבתים שלהם והבינו את גודל האסון, ומאז שחודשה הלחימה, הרחוב העזתי מאשים בכך בעיקר את חמאס. הטענה היא שחמאס היה צריך להחזיר את כל החטופים, ולא לעשות לישראל שרירים".

אתמול (שבת) פורסמו דיווחים רבים ברשתות החברתיות מעידים על צעדים של חמאס נגד המשתתפים בהפגנות נגדו, כולל עינויים והוצאות להורג. מקור אנונימי בחמאס סיפר לתקשורת הערבית כי הארגון מוציא להורג "משתפי פעולה" עם ישראל שהסגירו את מיקומם של בכירים. לפי דיווחים ברצועה, לפחות 6 מהמתנגדים לחמאס הוצאו להורג. 'דבר' לא יכול היה לאמת באופן עצמאי את הדיווחים, שמובאים כאן כפי שפורסמו ברשתות הערביות.

משפחתו של עודיי נאסר א-רביע (22) טוענת שהוא נחטף, עונה והוצא להורג בידי פעילי חמאס, בשל השתתפותו במחאות נגד הארגון. חוידי ספד לו ברשת X: "יהי זכרו ברוך", והוסיף: "מזעזע איך חייו נראים חסרי משמעות לרוב הקולות הפרו פלסטיניים בפלטפורמה הזו, איך מותו בעינויים יזכה להתעלמות משום שהוא לא מתיישב בקלות עם האידיאולוגיות שעומדות כאן על הכף, ואיך הטרוריסטים שהרגו אותו יתוארו כ'לוחמי חירות'".

It's horrifying how Odai's life appears to be meaningless to the majority of pro-Palestinian voices on this platform, how his horrific death under torture will be dismissed because it doesn't fit into the ideologies at stake here, and how the terrorists who killed him are… https://t.co/73hbNqikOp

— Hamza (@HowidyHamza) March 30, 2025