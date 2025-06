טראמפ על תקיפה של ארה"ב באיראן: "ימים יגידו"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיתף ברשת החברתית שלו 'True social' קטע מ'פוקס ניוז', שבו הוצגה פרשנות לגבי האולטימטום של שבועיים שהציב לאיראן – ונטען שהקולות במפלגה הרפובליקאית ובתנועת MAGA נגד מעורבות של ארה"ב במלחמה הם שוליים. טראמפ צירף לקטע את המשפט: "ימים יגידו" (only time will tell, מילולית: "רק הזמן יגיד").