דבר העובדים בארץ ישראל
יום רביעי י"ט באב תשפ"ה 13.08.25
histadrut
חינוך ורווחה

באוצר הודו שהם נגד מסקנות ועדת שפירא, קיש דרש: תנו גיבוי תקציבי

שר החינוך ביקר את התקצוב החסר ליישום המסקנות, בראשן צמצום הכיתות ל-19 תלמידים בממוצע ומעבר ל-5 ימי לימודים בשבוע. נציב אגף התקציבים באוצר: לא מאמינים שניתן ליישמן ללא הגדלת כוח האדם

שר החינוך יואב קיש (צילום: נועם מושקוביץ / דוברות הכנסת)
מיכל מרנץ
מיכל מרנץ
כתבת חינוך
עדכון אחרון: 13.08.2025 | 20:47
נושאים קשורים:

"משרד החוץ צריך לתת את הגיבוי התקציבי ליישום מסקנות ועדת שפירא, בבינוי, הכשרות ועוד", אמר היום (רביעי) שר החינוך יואב קיש, בדיון בוועדת החינוך של הכנסת. ועדת שפירא, שעסקה בנושא "החינוך בראי החינוך המיוחד" וקיש הכריז בעבר שבכוונתו ליישם את מסקנותיה, המליצה על שינויים דרמטיים בחינוך בישראל, בהם צמצום מספר הילדים בכיתה ל-19 בממוצע בכלל מערכת החינוך ומעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע.

"מילאתי את תפקידי כראוי", אמר קיש, "הצגתי את התוכנית בפני ראש הממשלה, והקמנו צוות בין משרדי למימושה. אבל אם משרד האוצר לא יהיה מעוניין בתוכנית היא לא תתקיים".

נציג אגף התקציבים באוצר דן פיקמן אישר שהאוצר מתנגד למסקנות ועדת שפירא, במיוחד להנחת המוצא של הוועדה שהשינויים המוצעים אפשריים ללא הגדלת כוח האדם. מדובר בהודאה תקדימית של האוצר בהתנגדותו למסקנות, מספר חודשים לאחר שיו"ר הוועדה עמוס שפירא קרא לאוצר "לא להסתתר ולהכריז על התנגדותם לתוכנית". פיקמן גם ציין שתקציב החינוך המיוחד עלה מאוד בשניים האחרונות, ורמז שעלייה זו לא בהכרח מוצדקת.

חסר תקצוב גם לאבטחה ולהסעות

ועדת החינוך התכנסה היום כדי לדון בכלל הסוגיות הקשורות לפתיחת מערכת החינוך בתשפ"ו. במהלך הדיון קיש חזר על האיום ששנת הלימודים לא תיפתח אם לא יוסדר התקציב לאבטחת בתי הספר, נקודה נוספת של עימות בין שר החינוך למשרד האוצר.

ביקורת נוספת שקיש מתח על האוצר נגעה לקיצוץ בסך 100 מיליון שקלים בחינוך הבלתי פורמלי. לדבריו, "אני מנסה לצמצם את הפער, גייסנו עשרה מיליון שקלים, אבל צריך תמיכה של האוצר". בנושא זה פיקמן בחר שלא להגיב.

גם בשלטון המקומי הביעו תרעומת על מדיניות האוצר. מיכל מנקס, סמנכ"ל חינוך ורווחה בשלטון המקומי אמרה כי קיים מחסור בכיתות לימוד, והרשויות המקומיות לא יכולות להפעיל הסעות תלמידים בהיקפים הנדרשים. לדבריה מצב זה נובע מתקציב חסר שניתן ממשרד האוצר. פיקמן: "אלו שני נושאים מורכבים שנעשית עליהם עבודה בימים אלו, והם כפופים לסדר עדיפויות של הממשלה".

מנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני אמר שבעקבות הסכם השכר עם הפסיכולוגים החינוכיים גויסו 100 פסיכולוגים חינוכיים למערכת החינוך "מהלך שלא היה יכול לקרות לפני כן". עם זאת, גם בתחום זה ניכר המחסום בתקציב. חברים בוועדה ביקרו את התקן הנמוך של מספר הפסיכולוגים החינוכיים לתלמיד, ויו"ר הוועדה יוסף טייב (ש"ס) אמר כי "מדובר בלעג לרש".

נושא נוסף שעלה הוא ניסיון משרד האוצר להכניס את המורים החרדים ל'אופק חדש' , הסכם השכר של הגננות והמורים בבתי הספר היסודיים. בנושא הזה ביקורתו של קיש לא הופנתה לאוצר, אלא ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה, שהממשלה מנסה להדיחה: "הייתה פה הזדמנות להרים קדימה את כל החינוך בחברה החרדית, והיא מונעת את זה מאיתנו. היא העלתה הרבה מאוד קשיים, כשחלקם הגדול נובעים מתפיסת העולם אופוזיציונית לממשלה".

