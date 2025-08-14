חטיבות בצה"ל קיבלו פקודת התראה לשבועות הקרובים "כחלק ממהלך צה"לי גדול יותר". הפקודה הופצה לאחר שאתמול (רביעי) אישר הרמטכ"ל אייל זמיר את הרעיון המרכזי שכולל את העקרונות לפעולה המבצעית ברצועת עזה.

במהלך הדיון הדגיש זמיר את הצורך במוכנות לגיוס כוחות המילואים לפעולה ולמהלכי ההמשך ברצועת עזה, בהתאם להנחיית הדרג המדיני. הרמטכ"ל הדגיש כי הגיוס וההפעלה ייעשו תוך ביצוע רענון ומתן מרווח נשימה לחיילים לקראת המשימות הבאות.

למרות המהלכים שצה"ל נערך אליהם, במטכ"ל נמנעים מפרסום מידע נוסף בנושא, ומפנים את האצבע לדרג המדיני ולהודעת ראש הממשלה בנושא. אלא שהודעותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא עמומות אף הן. לאחר שדווח בשבוע שעבר כי הקבינט הורה על תוכנית לכיבוש רצועת עזה, השבוע הקבינט אישר תוכנית לכיבוש העיר עזה, שבה צה"ל פעל בצורה נרחבת לאורך המלחמה, וכפי הנראה גם של מחנות המרכז, שאליהם צה"ל כמעט לא נכנס עד כה בשל החשש לפגיעה בחטופים והתוואי הצפוף של המחנות.

בדיון פורום מטכ"ל, שהשתתפו בו גם נציגי שב"כ ובכירים נוספים במערכת הביטחון, הוצגו פעולות צה"ל עד כה, ובהודעת דובר צה"ל התייחסו במיוחד להתקפה באזור שכונת זיתון בעיר עזה שהחלה ביום שני. אלא שבשכונה הדרומית של עזה בוצעו מאות פשיטות מתחילת המלחמה, בתים טוהרו או נהרסו, ובכל זאת עשרות חיילים נהרגו באותה שכונה מתחילת המלחמה בשל חזרת מחבלים למעוזי הטרור בעיר.

יותר ויותר חיילי מילואים הודיעו לאחרונה כי אינם מתכוונים להתייצב לסבב מילואים נוסף אחרי שביצעו מאות ימי מילואים מתחילת המלחמה. אתמול פורסם מכתב שמאות מילואימניקים שלחו לחברי הממשלה שבו הם אף דורשים לעצור את המלחמה.

אביעד הומינר-רוזנבלום, מיוזמי המכתב: "בלתי נתפס שכמעט שנתיים לתוך המלחמה ואחרי ששירתנו מאות ימי מילואים הממשלה ממשיכה להתייחס אלינו המילואימניקים כמו אל משאב בלתי נגמר ומזניקה אותנו בטווח זמן מיידי לעוד 'פיילוט', כמו שהגדיר זאת בכיר בממשלה, בלי אופק אמיתי לסיום המלחמה, החזרת החטופים, הביטחון והשפיות. הגיע הזמן לסיים את האירוע הזה ולהתחיל בשיקום הארוך של כל מה שנפגע פה בשנתיים האחרונות".